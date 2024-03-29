日本設計師秋田道夫：好心情自己設計 從對人不抱期待做起【書摘】

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（中央社網站）曾獲德國國家設計獎（German Design Awards）的日本知名設計師秋田道夫近年成為社群話題人物，在社群平台隨手寫下的句子都變成名言金句。出版社相中他的文字魅力，邀請他出書分享生活哲學，在日本發行5天就再版。秋田表示，好心情是可以自己設計的，每個人都是別人眼中的「風景」，不對旁人抱有期待，才能保持好心情，讓自己成為美麗的風景。

秋田道夫，1953年生於大阪，愛知縣立藝術大學畢業，現為京都藝術大學客座教授。他的代表作涵蓋節能型LED車輛燈、虎之門之丘安管通道、ETC系統儲值機、紅酒儲藏櫃、咖啡機、鍋具、餐具等；2020年獲德國國家設計獎最優秀獎。2021年3月，他開始在推特抒發自己的所思所感，曾在兩天內追蹤人數增加7萬人。

出版社分析他的文字魅力在於能對人生問題提出簡單、一針見血的解方，讓人讀了覺得放鬆。這本以採訪對答方式整理而成的《設計好心情》，保有社群貼文簡潔、淺白、短句型的風格，很容易閱讀。中央社取得授權與您分享秋田如何設計好心情。

不對旁人抱有期待 才能保持好心情

我想介紹一段自己很喜歡的文章，可以嗎？

—請說。

「出門的時候，記得帶上你的幽默和好心情。」

—「好心情」帶著走，真是很棒的觀念，感覺滿逍遙的。

讓自己常保好心情是有意義的。當你把自己當成一幅「風景」，你會希望自己是一幅漂亮的風景。

在旁人眼中，我們都是風景的一部分。如果你希望世界美好，那麼身為風景的一部分，就應該先從自己做起。這也是我看重好心情的原因。—不是只求自己開心，也不是想討好旁人對吧？

人生不會一帆風順。好心有好報純粹是幻想。現實生活中，好心通常不會帶來任何好處。所以保持好心情，換個說法就是「不抱有任何期待」。

—讓自己成為漂亮的風景。用這種態度生活，跟別人溝通的方式也會改變吧？

這樣說好了，跟初次碰面的人打招呼，其實是在試探彼此該有的「距離」。

當你跟對方道早安，對方會給你很棒的回禮？還是根本不理你？光看對方的反應，你就知道該保持怎樣的距離了。可以減少不必要的摩擦。

而「減少摩擦」是保持好心情的一大關鍵。

—把打招呼當成一種試探距離的技巧，而不是形式上的禮儀，真是令人耳目一新的觀念。

據說，海豚和蝙蝠會發出超音波，測量自己和夥伴的距離。我的方法也差不多是這種感覺吧。自己先放出超音波，對方沒有回應也不要緊，你不需要做其他事。如果對方釋出了善意的超音波，那就代表雙方有交流的機會，但也不是非得交流不可。

時時刻刻提醒自己當一幅美麗的風景，心態才會從容自在。

做人要謙柔， 心境要富足， 用濃烈的筆觸設計人生。

—出社會以後依然享受多采多姿的人生，這對年輕人來說也是一種希望。您也算是給年輕人做了一個榜樣吧。

說實話，我現在過得很幸福。享受人生，首先要有健康的身體，再來還要有某種程度的財力。不過，更重要的是心靈上的富足。

人生的滿意度，取決於你能否保持心靈上的富足。

—所謂的心靈富足，是一種什麼樣的狀態呢？

這個嘛，就是一種輕盈柔和的心境。溫暖自在，放鬆呼吸。

要讓自己保持謙柔，就不要有太多成見。

其實大部分的人，生活都過得很富足。可是，大家有追求功名的壓力，認為自己不該安於現狀。

問題是，你到底是為了誰追求功名？仔細想想就會發現，根本沒人要求你這麼做。先冷靜下來，確認自己是否過得富足很重要。（編輯：黑立安；書摘由方智出版授權）1130329