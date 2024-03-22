剪紙藝術家楊士毅體悟幸福沒有門檻 工作是世界的通道【書摘】

（中央社網站）Apple台灣旗艦店開幕時那幅長達75公尺的巨幅剪紙讓許多人驚豔，創作者楊士毅不但是剪紙藝術家，也是攝影師、導演，曾經入圍金馬獎最佳創作短片。多才多藝的背後是沉重的家庭債務，為了扛起家計，他瘋狂工作，忍不住自問為什麼原本熱愛的事物變得這麼痛苦？後來他找到自己的答案，也在工作中找到立足之地，發現要獲得幸福，其實沒有門檻。

楊士毅的藝術媒材不限於紙，台南安平「大魚的祝福」、將軍扇形鹽田「生命之樹」等大型裝置藝術也是他的作品。他入選「雲門流浪者計畫」，去陝西學剪紙，學著找到未來的方向，學著克服恐懼，也學習安頓因為家貧而來的自卑。

「寄人籬下的日子，我們住的地方是理髮廳，眼睛要放很亮，地上有頭髮沒去掃就會被打，水桶有毛巾沒去洗也會被揍。有時擋到大人的路，不是被推開，就是直接被揍，我被打得又害怕又畏縮，總是一臉驚恐的樣子，大人看我更不順眼，覺得我『顧人怨』又『鎮地』。所以，我從小就覺得自己好像站在哪裡，都很多餘。」楊士毅在第一本文字著作《沒有門檻的幸福》這麼回顧幼年生活。

他一直在尋找「如何獲得幸福、快樂的人生」這個問題的答案，後來他發現生活中有許多沒有門檻的幸福，只要你願意感受，就能擁有，即使獨自一人，也能給自己力量與呵護。中央社取得授權與您分享部分內容。

工作是我在世界裡的空缺 是走進社會的通道

關於工作，大家往往覺得工作就是為了五斗米折腰，感覺很無奈。但是如果你把工作翻成台語來講，可能你會有不一樣的看待。工作的台語其實就是「空缺」，也就代表你在這個世界上有一個你自己的位置，一個屬於你的地方。

這也就是為什麼我特別珍惜與感謝工作，也這麼喜歡這張工作照片的原因。

楊士毅經常這樣鼓勵自己：「所謂最好的工作，也就是那件讓我們甘願彎腰跪地去努力的事情」。（大塊文化提供）

我曾經在小時候問自己：「我應該被放在這個世界的什麼地方，才不會那麼『鎮地』，才不會擋到別人的路？」而現在我有一份工作，有一個「空缺」，我在世界終於有一個自己的位置，有一個地方可以被擺著，可以為了家庭去努力，所以很感恩。

工作雖然讓人辛苦，但冷靜地想一想，如果沒有工作，我們大概也很難走進這個社會中，因為大家都在工作都在忙，也沒人有時間陪我們玩。另外，人其實與生俱來有渴望分享的本能──我們總希望這個世界或者身邊的人，可以因為我們所做的事情而變得更好。所以工作本身就如同走進社會的通道與載具，載著我們進到社會，將手中美好的事物分享出去，同時交換我們生活所需的一切。

尤其我的工作，藝術創作在某方面來講也不是社會的必需品，記得我知道自己的天賦是創作時，一方面因知道自己的天賦而開心，一方面也為了如何用創作養家活而擔心。我一直忘不了自己曾長時間處於一種不知道工作在哪裡的焦慮，以及工作終於來臨的喜悅，所以現在能用自己的天賦工作，我一直很珍惜很感謝。

會這樣講，不是要大家要賣命去工作，而是因為家庭的關係，我知道自己這一輩子就是要瘋狂的工作。我完全知道工作的辛苦，但正因為如此，更要記得工作是個珍貴的管道、載具與空缺，讓我可以走進世界、讓我照顧家庭、讓我實現天賦、讓我可以用雙手創造自己的要生活。

當然我一直知道人生有無奈，關於工作我相信也有很多人想離離不開，想選沒得選，所以我只是想說，愈辛苦、愈無奈，愈要記得工作帶給我們的幸福。不要讓內心只被無奈悲傷折磨，而讓珍惜與感謝的心情來助我們一臂之力，讓內心長出足夠的力量，去面對外在的各種辛苦。

這是我看待工作的觀念，也是我走到現在的力量。

楊士毅認為自己在困頓環境中依然擁有力量，是因為他始終能在辛苦之中感受生活的美好。（大塊文化提供）

愈辛苦 愈要記得幸福

我常常在辛苦之中，忘記自己依然幸福，也忘記自己當初出發的原因，「愈辛苦，愈要記得幸福」成為我給自己很重要的提醒。

為了能維持家裡的需求，我常常同時要接好多案子，有段時間還要不停熬夜，身邊沒有人幫忙。有時要連續工作超過20小時，東西也不一定趕得出來，每天都在時間不夠又畫不出東西的焦慮之中，好痛苦、好害怕、好無助、好想逃。

我沒有想到原本熱愛的事情，怎麼只剩痛苦？這樣的狀態，讓我自己嚇了一跳。我停下來花了一些時間整理思緒，穩定心情。

然後我告訴自己：「楊士毅，我知道你痛苦，但不要忘記這是你自己求來的，是你愛的事情。愛的事情不代表沒有辛苦，你不只要甘願，還要感謝。求學時你希望未來能用天賦工作，用自己喜歡的事情照顧家庭，現在不就是你曾經夢寐以求的未來！」我讓自己沉澱一下繼續說：「雖然內容與規模更龐雜、更艱難，雖然每次案子都超過你自己的能力，但也因為有這些工作，才逼得你長大，讓你在短時間內看見自己的潛能。」

然後我問自己：「楊士毅，上天對你有求必應，社會也給你工作，你很幸福不是嗎？」就在那瞬間我的心裡因感恩而升起了久違的喜悅。我說：「是，我很幸褔。」然後我又跟自己說：「我們要感謝老天，感謝身邊支持你的人，更重要的是要記得初心。記得今天有這樣的發展，有這些工作，不是因為你的能力有多好（有能力的人很多），而是這份想用工作給人幸福的初心。」最後我跟自己說：「我們繼續工作好嗎？」我開心地說：「好。」

我想我們大都曾經在辛苦之中，忘記自己依然擁有幸福。不只是工作，也有可能是我們身邊的關係，不論是親情、友情、愛情或婚姻。如果你也有這樣的時刻，也許也可以試著讓自己停下來。除了沈澱思緒、照顧內心，跟自己說說話之外，也讓自己再次記得幸福，記得初心，找回力量。（編輯：黑立安；書摘由大塊文化授權）1130322