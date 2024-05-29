台人食物過敏逐年增 有殼海鮮跟花生易終身過敏

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）台灣人食物過敏逐年上升，又以有殼海鮮過敏最多。醫師今天提醒，花生過敏比例逐年增加，且有殼海鮮及花生過敏者，容易終身存在過敏反應，應多注意。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午舉行例行食藥安全管理說明記者會，公布市售食品最常見的過敏原，提醒有過敏體質的民眾選擇有完整包裝、內容物名稱及過敏原醒語資訊標示清楚的產品。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師蘇冠文簡報指出，根據林口長庚針對逾萬人進行的台灣食物過敏大調查結果顯示，台灣食物過敏人口正在逐年增加，國小學童過敏排行榜前5名為有殼海鮮、花生、雞蛋、水果、牛奶；國中學生為有殼海鮮、魚、花生、雞蛋、牛奶；成人為有殼海鮮、魚、花生、水果、牛奶。

蘇冠文說，其中牛奶與雞蛋的過敏反應會隨著年齡降低，有2分之1的過敏者，在5至7歲後會產生耐受性，產生過敏症狀機會減少；不過，帶殼類海鮮及花生過敏者，比較會終身存在過敏反應，僅約5分之1的花生過敏者會產生耐受性。

食物過敏對生活影響巨大，蘇冠文表示，小朋友可能害怕過敏而厭食，導致體重不足、長不大；另外也會產生焦慮感，比方說病人跟家屬不敢外出用餐，因為要跟人溝通對食物過敏覺得很麻煩，或擔心不小心吃到過敏原送醫。

蘇冠文曾收治1名幼兒園男童，因花生過敏送醫3次，家長很害怕上班突然接到電話；如果幼童出現全身性過敏反應，像是呼吸困難、喉嚨聲音沙啞、嘔吐、意識不佳等情形，就要趕緊送急診。

他特別提醒，只要是食物過敏者，在沒有經醫師確認症狀已改善之前，千萬不要自以為過敏好了、或有耐受性，以免引發嚴重的全身性過敏反應，得不償失。

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至於外界有少量接觸過敏原、以培養抗體的作法，蘇冠文說，雖然國外已有類似療程上市，但台灣目前並未核准，加上至少需時半年以上，不鼓勵家長自行冒險嚐試。

他提到，家長不必急著在孩子一出生就接受過敏原檢測，會有偽陰性問題，不妨等出現症狀後再檢測；另外有關食用健康食品如益生菌是否可改善過敏，食藥署表示，國內有相關產品取得「小綠人」標章，經動物實驗有助改善過敏，民眾可參考選購。（編輯：李亨山）1130529