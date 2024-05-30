原生經濟樹種造林 土肉桂夾心酥讓綠色經濟飄香

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）林業保育署台中分署攜手觀樹教育基金會、義美食品協力打造的永續森林共生平台，輔導林農將違規種植的果樹替換為具經濟效益的原生造林樹種土肉桂，推出土肉桂夾心酥，活絡山村綠色經濟。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，透過出雲山苗圃選育出肉桂醛含量高的土肉桂樹苗，運用土肉桂適地、好管理、可採葉加工作為香料植物等特點，輔導林農將違規種植的果樹逐步替換成土肉桂，不僅提升林農收入，也可讓林地得以永續利用，創造生態與經濟雙贏。

承租大安溪事業區國有林地的黃姓林農，主動砍除果樹，全面造林，新植0.5公頃、290株的原生種土肉桂；他表示，種植土肉桂不但無須使用農藥，還可減少人工管理成本，又有經濟收入，期待這項新契機可活絡山村綠色經濟，邁向山林永續經營目標。

台中分署自民國107年起與觀樹教育基金會合作，輔導林農以不噴灑農藥、除草劑等草生栽培方式管理林地，至今已輔導37筆租地參加草生栽培計畫，面積達5.5公頃，逐漸改變慣行管理模式，達到友善環境與山林共存的願景。

台中分署也開發土肉桂茶包、精油、防蟎抗菌噴霧等相關產品，協助林農建立土肉桂葉銷售通路，此次與義美食品合作，將台灣土肉桂葉研磨成粉結合夾心酥，推出有在地風味的「土肉桂夾心酥」，期待開拓土肉桂需求市場，以山林好滋味打造台灣林業新價值。（編輯：陳仁華）1130530