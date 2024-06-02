開箱老照片》阿湯哥旋風來台 宣傳新片不可能的任務2

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（中央社網站）2000年（民國89年）6月2日：好萊塢影星湯姆克魯斯來台宣傳新片「不可能的任務2」。

「阿湯哥」湯姆克魯斯至今已四度訪台，2000年6月2日，他與導演吳宇森一同來台宣傳新片「不可能的任務2」，是他初次到台灣。

當天，湯姆克魯斯一下機，在機場守候的大批媒體及影迷為之沸騰，快門聲和尖叫聲不絕於耳。晚間，他現身台北華納威秀首映會，沿松壽路走紅毯到影城，與台灣影迷近距離接觸，有粉絲早上6點就來搶占最好位置，只為一睹巨星丰采。湯姆克魯斯作風親民，握手、簽名，幾乎來者不拒，短短80公分的紅毯，卻整整走了45分鐘才走完。

由於行程緊湊，他不到24小時即旋風離台，不過此行似乎讓他對台灣留下好印象，2001、2013、2017年都曾再來台。

想看更多湯姆克魯斯的照片，立即到中央社影像空間。1130602