出席畢典 陳其邁以自身失敗經歷勉學子克服挑戰

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）國立高雄大學今天舉行21屆畢業典禮，高雄市長陳其邁出席致詞時反其道而行，不談如何成功，而是分享自身參選市長失敗經歷，希望畢業生堅持理想，懷抱勇氣克服各項艱難挑戰。

陳其邁告訴台下的畢業生，面對失敗時要知道堅持及捨棄，人生旅程從出生，也許到老年的80歲、90歲，一直到這段旅程結束，一定要堅持最核心的事情，所以永遠要保持一顆謙卑的心。

陳其邁分享2018年參選市長失敗經歷，他說，承認失敗需要勇氣，但人生不會每次都拿冠軍，因此要能承認自己的失敗，加以反省，謙虛面對失敗的原因，勇敢站起來。

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陳其邁感性表示，遭逢失敗後，或許有一天可以成功站起來，提醒大家要珍惜願意陪伴、支持你的親朋好友。當有能力時，讓自己成為別人生命中的貴人，不只讓自己的專業能力無法被取代，更重要的，是讓自己成為某些人生命中無法被替代的美好。

位於楠梓區的高雄大學是南台灣新興大學，設人文社會、法學、理、工及管理等五大學院，近年配合政府政策，結合南部重要產業、機構及學術單位簽訂策略聯盟，為高雄產業轉型作育英才。（編輯：孫承武）1130601