花蓮汽車運輸業受地震衝擊 交通部擬免徵汽燃費
2024/6/3 10:56（6/3 11:05 更新）
（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部今天預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1草案，因花蓮汽車運輸業營運受地震衝擊，將公告免徵汽車燃料使用費。
交通部表示，4月3日花蓮地區發生芮氏規模7.2地震，重創當地觀光產業，致汽車運輸業營運受衝擊，為協助因天然災害而受影響的業者可持續營運，維繫運輸業市場基本需要的運作，有適度降低營運負擔的必要。
交通部在「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」中，增訂得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響的營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，以符實際需要，減免的對象、期間及額度由交通部另行公告。
交通部表示，這項修正內容屬因應天然災情紓困措施，對公告適用的運輸業者具有時效性，對此公告內容有任何意見或修正建議者，應於刊登公報隔日起7日內陳述意見。（編輯：張雅淨）1130603
延伸閱讀花蓮自由行補助開放登記 6月起平日每房折1000假日500元花蓮國旅補助將上路 餘震不斷衝擊端午住房率挺花蓮振興 文化幣專屬加碼1200點6/8上路花蓮地震受災戶免收4個月電費 租屋補貼最高每月1.8萬
- 2024/06/03 12:03
- 花蓮汽車運輸業受地震衝擊 交通部擬免徵汽燃費2024/06/03 10:56
- 2024/06/01 11:10
- 2024/06/01 01:22
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
1日凌晨上午2地震無相關 規模5.5為403餘震