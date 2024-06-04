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桃機新世代e-Gate二階更新 通關效能再升級

2024/6/4 10:47（6/4 11:16 更新）
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為推動新世代自動查驗通關系統（e-Gate），移民署4日表示，第二階段的桃園國際機場第一、二航廈入出境大廳自即日起至8月1日陸續更新，具通關二合一和支援多語功能，若持用有效非晶片護照的旅客仍可由人工查驗櫃檯提供服務。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年6月4日
為推動新世代自動查驗通關系統（e-Gate），移民署4日表示，第二階段的桃園國際機場第一、二航廈入出境大廳自即日起至8月1日陸續更新，具通關二合一和支援多語功能，若持用有效非晶片護照的旅客仍可由人工查驗櫃檯提供服務。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年6月4日
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）為推動新世代自動查驗通關系統（e-Gate），移民署今天表示，第二階段的桃園國際機場第一、二航廈入出境大廳自即日起至8月1日陸續更新，具通關二合一和支援多語功能。

移民署今天發布新聞稿表示，自民國100年起在全國主要機場及港口啟用e-Gate，因應逐年成長旅客量，有效提升通關服務品質，迄今使用人次已超過上億；為持續提供旅客更優質的通關體驗，自112年起規劃陸續汰換並建置新世代e-Gate。

目前已完成第一階段e-Gate汰換及更新工程，移民署指出，新世代e-Gate擁有閘道內註冊、通關二合一和支援多國語言模式等功能，通關效能再升級。

同時，規劃從今年6月3日至8月1日啟動第二階段工程，於桃園國際機場第一航廈及第二航廈入出境大廳分階段陸續進行，將再建置24座新世代e-Gate，施工區域將以圍籬區隔，旅客入出境動線不受影響，預計今年將全數汰換完畢桃園國際機場舊型e-Gate。

移民署說，關於全國其他機場港口部分，則將於明年陸續汰換建置。

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新世代e-Gate適用晶片護照全面採用國際民航組織規範的標準，移民署提醒，民眾可於護照效期屆滿前，向外交部領事事務局或相關單位申請換發晶片護照，以便捷使用e-Gate，若持用有效非晶片護照的旅客仍可由人工查驗櫃檯提供服務。

移民署指出，桃園國際機場近日榮獲今年Skytrax評比「最佳證照查驗服務機場」獎項第5名的殊榮，新世代e-Gate今年將於桃園機場全面上線，大幅提升查驗通關效能，希望能帶給旅客更優質的通關體驗。（編輯：張銘坤）1130604

#桃園國際機場
#移民署
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