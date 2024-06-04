配合南竿福澳港新浮動碼頭完工 上下船位置調整

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（中央社記者潘欣彤連江4日電）連江縣港務局今天指出，馬祖南竿福澳港為配合新完工之F3浮動碼頭試營運，前往北竿、莒光等島際交通船，將視情況調整上下船位置，請旅客乘船前多加注意。

連江縣議會今天進行南竿縣政考察，前往福澳港新完工之F3浮動碼頭等工程項目。連江縣政府工務處長劉尚儒簡報時指出，F3浮動碼頭原訂1日起試營運，並作為北竿、莒光等島際交通船旅客上下船使用，但因發現有螺絲斷裂，故在確認安全無虞前暫停使用，目前由廠商查明原因並維修中。

劉尚儒說，因配合F3碼頭延後試營運，福澳港目前3座浮動碼頭中，F1浮動碼頭原訂10日拆除送台灣本島修繕將延後，F2浮動碼頭海側鋼椿欉仍維持正常施工；靠行政旅運大樓側之既有F2浮動碼頭，則預定於30日展開拆除作業。

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連江縣港務處長黃騰毅則告訴中央社記者，F3碼頭試營運重開後，往北竿與莒光等島際交通船，將視情況安排停靠之浮動碼頭，船公司售票時會加強告知碼頭位置，旅客搭乘前亦請注意候船區內廣播。

國民黨籍連江縣議員陳玉發、周瑞國等指出，F3浮動碼頭未設置雨遮設備，加上旅客多攜帶行李上下船，若遇雨天容易造成民眾不便，盼能設置活動遮雨棚等，方便民眾乘船。劉尚儒回應，包含遮雨設備之設置方式等，會再通盤檢討。（編輯：林恕暉）1130604