新北5處免費戲水場所 8日提早開放

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（中央社記者楊侃儒新北6日電）迎接夏日，位於新北市三重、新店、汐止、新莊等5處免費戲水場所，將於8日提早開放，民眾於端午連假親子同樂，玩水「清涼一夏」。

新北市政府水利局今天發布新聞稿指出，5處免費戲水場所位在三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、新店親情人工溪流、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池。

水利局表示，海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際遊戲場水星戲水區，在6月及9月，開放時間為每週例假日及國定假日，7月、8月暑假期間，除了週二休園，其餘時間每天開放，戲水池噴水時間為每日上午10時至12時、下午3時至晚上7時，星際遊戲場噴水至晚上8時。

水利局說明，新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，7月、8月暑假期間每週二至週日開放，週一暫停開放，戲水池噴水時間上午9時30分至下午6時30分，每半小時噴水10分鐘。

水利局表示，新店親情人工溪流親水時段則為上午7時至下午6時。

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水利局提醒，戲水設施有防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。身高未滿140公分及12歲以下孩童，請家長務必陪同小朋友並注意自身安全，戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛看噴水孔、也不可攜帶危險物品入池。

水利局表示，遇到雨天或打雷，將依天氣狀況彈性封閉場域，5處戲水區已完成戲水設施整備，也嚴格把關水質，打造安全乾淨戲水環境。（編輯：林恕暉）1130606