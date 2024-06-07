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基隆外海出現野生海豹 海科館：實屬罕見

2024/6/7 16:10（6/7 16:25 更新）
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基隆外海7日罕見出現野生海豹。中華鯨豚協會呼籲，若有民眾或漁民近日再發現牠，勿公開出沒位置資訊，避免圍觀對野生動物造成的壓力。（漁民林新永提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年6月7日
基隆外海7日罕見出現野生海豹。中華鯨豚協會呼籲，若有民眾或漁民近日再發現牠，勿公開出沒位置資訊，避免圍觀對野生動物造成的壓力。（漁民林新永提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年6月7日
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（中央社記者沈如峰基隆7日電）國立海洋科技博物館指出，基隆外海今天出現野生海豹，這種情況罕見。中華鯨豚協會呼籲，近日牠可能還會在附近海域出現，民眾不要接近或互動，避免造成騷擾。

海科館指出，上午接到八斗子漁民林新永傳來照片與影片。經館方初步研判，這隻野生海豹可能是斑海豹（Phoca largha）或是碼頭海豹（Phoca vitulina）幼體。

海科館轉述，林新永當時正在放飛魚卵的草包，只見海豹游靠船邊，並想要爬上船，但一直爬不起來。他也不敢把海豹撈上船，又怕海豹不吃東西會餓死，這是他抓魚60年來第一次在海上遇到。

海科館主任陳麗淑指出，這是一項很難得的紀錄，一般海豹都分布在到日本為止的海域。林新永不只記下座標，還留下照片及影片資料為證，證實海豹的確出現在台灣北部海域，這是一項很標準的公民科學紀錄。

中華鯨豚協會呼籲，若有民眾或漁民近日再發現牠，請勿公開出沒位置資訊，避免圍觀對野生動物造成壓力，共同保護罕見稀客。

基隆市動物保護防疫所指出，若有騷擾等行為，可依野生動物保育法，處新台幣新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

屏東縣旭海沙灘去年8月間曾有民眾目擊有海豹出沒。國立海洋生物博物館當時表示，海豹常棲息於港灣或沿海岸線，也會上岸休息，但通常會選擇棲息在熟悉環境，在台灣海灘出沒實屬罕見。

海生館指出，海豹是海洋中的哺乳動物，屬於鰭足類生物，除了四肢特化成鰭狀之外，與其他鰭足類生物較大區別是海豹沒有外耳廓，且在地面上只能爬行移動。世界上共有18種海豹，分布範圍很廣泛，但通常位於溫帶及寒帶海域。（編輯：戴光育）1130607

#海科館
#陳麗淑
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