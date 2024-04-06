漁民出海釣魚幸運遇到豆腐鯊 直呼好開心

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東新港漁港有漁民出海釣魚，一隻豆腐鯊在船邊圍繞，於是將魚餌全部餵給牠吃。李姓漁民表示，餵到都沒有魚餌了，雖然不能再釣魚了，但「遇到好事又是美麗的一天」。

成功鎮「阿春水產」女員工王俞文將畫面放上網和大家分享。從畫面上看到，海面上一隻豆腐鯊（鯨鯊）慢慢靠近漁船，船上有人喊「好大的鯨鯊」。看到豆腐鯊圍繞著漁船緩慢游動，漁民將釣魚用的魚餌全丟給牠吃。網友留言「再給牠多吃一些」、「把漁獲也給牠吃，下次捕魚帶遊客去賞鯨」。

王俞文今天接受中央社記者電話訪問表示，漁民「李大哥」4日出海釣魚，很幸運碰到豆腐鯊，一直在船邊圍繞等著有沒有食物可以吃，「李大哥」說餵到都沒有魚餌了，雖然沒餌不能再釣魚，但很開心「遇到好事又是美麗的一天」。

王俞文表示，漁民過去都叫豆腐鯊為笨鯨，因為牠們都自己會跑到船旁邊，是最溫馴的鯨。

根據「台灣百種海洋動物」資料，鯨鯊為全世界最大的魚類，最大體長可達約20公尺（全長），由沿近海到大洋水域都可以發現其蹤跡。2020年6月1日正式被海洋保育署列為台灣的海洋保育類物種。（編輯：黃世雅）1130406