有機茶栽種面積5年增3成 最新評鑑星級出爐

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農業部今天公布，今年第5年為國產有機茶進行TAGs評鑑，計有62茶樣獲1星標示、41茶樣獲2星標示、27茶樣獲3星標示；5年來栽種面積增3成、多126.7公頃，計有551.7公頃。

隨著永續議題當道，有機農產漸漸受到市場青睞，價格也相對具備優勢，且可外銷歐美日等先進國家，進而鼓勵更多農民投入。

農業部茶及飲料作物改良場發布新聞指出，農業部農糧署指導財團法人台北市瑠公農業產銷基金會於4日舉辦的「2024第五屆全國有機茶分類分級TAGs評鑑活動-清香型部分發酵茶類」結果出爐。

茶改場場長蘇宗振指出，這次為國產有機茶進行TAGs（Taiwan-tea Assortment & Grading system）評鑑所收到的茶樣共計158個，包含條形包種茶組38個茶樣、球形烏龍茶組120個茶樣，分別來自11縣市24鄉鎮區。

共有62茶樣獲得優選獎（輔以1星標示）、41茶樣獲得精選獎（輔以2星標示）、特選獎（輔以3星標示）則有27茶樣入選。入選的有機茶，將在農民市集，例如台北希望廣場等處展售，消費者也可至台灣茶TAGs風味平台https://www.tags.org.tw/about.php選購。

茶改場指出，國內有機茶園主要分布在南投、高雄、花蓮及新北等縣市；這5年來，栽種面積自民國109年的425公頃，成長至113年5月的551.7公頃，增加126.7公頃、增幅30%，顯示有機茶農對消費市場逐漸有信心。

茶改場並特別介紹兩組茶樣的特選獎（3星）特色，其中條形包種茶組的特選茶樣，水色蜜綠清澈明亮，茶湯鮮活滑順，濃稠具餘韻感，帶有蘭花、桂花及青蘋果香氣，並帶有蔗糖甜香風味。

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球形烏龍茶組特選茶樣則是水色蜜黃清澈明亮，茶湯濃稠鮮甜滑順，帶蔗糖香，並有著桂花、梔子花及樹蘭花香氣，香甜的風味中時而散發淡淡梨子及蘋果清香。

蘇宗振補充，茶改場開發導入的TAGs雲端評分系統，導入數位化評鑑方式，讓評審依茶樣外觀、水色、香氣、滋味及口感審查計分，經TAGs分級為特選、精選及優選，提供消費者選購參考。另外，包含生產履歷驗證的國產茶也可以評鑑。（編輯：管中維）1130607