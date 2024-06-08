長庚醫院通過9件細胞治療案 收案人次占全台15%

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）立法院4日三讀通過再生醫療雙法，立台灣生技發展里程碑，長庚醫院今天表示，至今已通過9件特管案，涵蓋中晚期肝癌、血液惡性腫瘤、退化性關節炎等領域，收案人次占全台15%。

全球生技醫療領域發展迅速，再生醫療雙法上路前，衛生福利部率先在2018年9月公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，以行政命令方式，正式開放6大項細胞治療技術；如今隨再生醫療雙法4日在立法院會三讀通過，待施行後，特管辦法第2章第1節的細胞治療技術部分，即公告廢止。

長庚醫院今天舉辦研討會分享經驗，並發布新聞稿指出，長庚早在10多年前即開始布局研究，至今通過9件特管案，到2023年底已收案210人次，占全台灣特管案收案1398人次的15%，實質提供病患更多治療的選擇。

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這9件特管案包括以自體培養樹突細胞（DC）接續肝動脈栓塞治療中晚期肝癌、自體細胞激素誘導殺手細胞（CIK）治療血液惡性腫瘤、自體脂肪幹細胞於退化性關節炎病患的應用、自體骨隨間質幹細胞移植治療脊髓損傷等範疇。

長庚醫院指出，不同於其他醫療院所跟生技公司合作，長庚自行建置人體細胞組織優良操作規範（GTP）實驗室，支持與培育相關臨床試驗及人才，並通過美國CAP認證的檢驗醫學部發出製程品管報告；目前還有14件細胞治療特管案在衛福部審理中，未來在免疫細胞治療，可提供23種癌症病患更多的治療選擇。（編輯：陳政偉）1130608