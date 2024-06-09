勞動部：續與衛福部會商 評估擴大多元免評對象

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（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部今天表示，去年10月至今年4月，整體申請外籍看護核准6.2萬人，超過一半採用多元免評；至於外界反映應再擴大多元免評對象，勞動部將持續會商衛福部及相關團體積極評估。

媒體報導「申請外籍看護多元認定恐變多錢認定，不用巴氏量表可能需要多項證明，多元認定可能讓評估需要更多時間」。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，多元免評自去年10月起實施至今年4月止，8個月來整體申請外籍看護核准6.2萬人中，已有3.2萬人超過一半採用多元免評；其中80歲以上高齡者多元免評核准2.3萬人，占全部多元免評核准人數7成以上。

衛生福利部會同勞動部於去年9月邀請身心障礙、罕見疾病、失智症、家庭照顧者等民間團體及醫療長照專家學者等共同研商簡化外籍看護申請流程，獲致共識不應以年齡劃分，而以家庭照顧需求，採取多元認定方式，免除巴氏量表評估，簡化民眾申請聘僱外籍看護工程序。

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勞動部指出，民眾到指定醫療機構或診所評估病症暨失能診斷證明暨巴氏量表的費用大約是新台幣1500元；去年10月多元免評實施之後，高齡長者、特定病症或中重度特定身障者不用額外花費，只要以既有使用長期照顧服務紀錄證明文件、失智症等特定病症診斷證明或中重度特定身障證明就能認定免評，不需多花錢，也無需取得多項證明文件。

勞動部表示，將傾聽各界意見，持續會商衛福部、相關團體及醫療專業意見，積極檢討擴大多元免評適用對象；另外，將儘速推動公益團體等聘僱外展移工，提供健康及亞健康高齡長者多元陪伴照顧服務，兼顧雇主彈性需求及移工勞權保障。（編輯：管中維）1130609