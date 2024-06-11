過半糖尿病患者逾65歲 醫籲適度放鬆血糖目標

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）台灣正邁入超高齡社會，健康老化很重要。醫師提醒，台灣罹患糖尿病人口中，一半在65歲以上、1/4逾75歲，當年紀越大、預期壽命越短、併發症變多、狀況變差時，要適度放鬆血糖目標。

糖尿病關懷基金會今天舉辦「戴東原教授科普獎」頒獎典禮並發布新聞稿，緬懷前台大院長、糖尿病權威戴東原，同時頒獎給3名分別撰寫有關糖尿病、肌少症及吞嚥困難照護等醫療科普書籍作者。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元指出，統計顯示，國人罹患糖尿病的人口中，有一半在65歲以上、1/4超過75歲，高齡糖友務必要注意多重用藥、老年症候群、肌少症以及衰弱等狀況所帶來的風險，例如跌倒、骨折等。

他提醒高齡糖友，在控糖時，更重要的是個人化的疾病管理目標，隨年紀越大、預期壽命越短、併發症越多、整體狀況越差，建議與醫療團隊及家人討論，在合適範圍內放鬆血糖目標。

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李弘元解釋，當患者已因癌症等疾病，預期壽命有限，或已有多種併發症，此時太過嚴格控制血糖，恐提升低血糖風險，且無助生活品質。

此外，體重控制標準也會因為年齡不同。李弘元指出，一般希望65歲以下糖友積極控制體重，但面對高齡糖友，特別是75歲以上長者，不僅體重管理目標會適度放鬆，有時還希望他們吃胖一點，「跌倒的時候反而不容易骨折」。（編輯：李亨山）1130611