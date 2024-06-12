台師大狼師僅停聘3年 教育部認有疑義2度退回

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（中央社記者陳至中台北12日電）台師大一名邱姓副教授對學生性騷擾，遭判刑4個月，但學校僅停聘3年，學生擔心邱師重返學校。教育部表示，已第2度退請學校審酌更重的處分，台師大表示，將儘速召開會議審議。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、法務部、內政部報告「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件」。民主進步黨籍立委郭昱晴質詢時提到，台師大邱師對學生性騷擾，但停聘期滿仍能重返校園，已在網路社群引發學生恐慌，擔心「狼師要回來了」。

對此，教育部長鄭英耀表示，台師大先前做出停聘3年（終局停聘）的處置，但教育部考量此案件有一定的嚴重性，有發文請校教評會再重新考量，另做適法性的處分。他強調：「我們尊重大學自主，但學生的聲音要聽到。」

教育部稍晚以文字向中央社補充，台師大原函報擬停聘邱師3年，教育部曾退回學校，要求審酌此案事實認定及評估情節，是否達應予解聘且終身或1至4年不得聘任的程度。

教育部表示，台師大重新函報後，仍維持停聘3年的決定，經教育部審酌仍有疑義，第二度退請學校審酌，並請台師大在現階段，繼續讓邱師暫時停聘。

台師大校方表示，此案接獲學生通報後，就立刻召開性別平等委員會，並經教師評審委員會審議通過，自去年11月起，暫時停聘邱師半年（暫時停聘）。後性平會調查確認性騷擾屬實，決議停聘邱師3年（經主管機關核准後為終局停聘），並於今年1月報請教育部審議。

由於邱師的暫時停聘期於今年5月期滿，台師大擔心邱師復職，恐引起學生不安，已依照性別平等教育法第24條規定，採取必要的保護處置措施；並已明確通知邱師不得進入校園，避免與學生有直接接觸。

至於教育部第二度退請學校審酌，台師大表示，收到教育部來文後，將盡速召開臨時校教評會，處理暫時停聘事宜；性平會則會依照教育部來文意旨，再次審議，判斷是否調整原先停聘3年的決定。（編輯：陳清芳）1130612