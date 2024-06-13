環境部：山坡地、特定農業區設光電擬納環評

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（中央社記者張雄風台北13日電）環境部長彭啓明今天表示，光電納環評的草案預計6月底前預告，包含敏感區、山坡地和特定農業區都會列管；另也會再與經濟部討論現行太陽光電環社檢核的規範，盼符合社會期待。

環境部今年3月於立法院備詢時，多名立法委員關心光電設置對環境衝擊，現行的環評卻缺乏審查機制，因此提案要求環境部6月底前提草案預告。環境部允諾辦理。

彭啓明今天接受POP撞新聞主持人黃暐瀚訪問。彭啓明指出「的確有光電業者來溝通」，希望將應環評的面積拉大，讓更多小範圍的光電可以迴避環評，但他已經嚴詞拒絕。

彭啓明告訴中央社記者，關於光電環評的草案仍會在6月底前預告，包含敏感區、山坡地及特定農業區都會列管；目前的想法會依裝置容量來管制，低於一定裝置容量就可不受環評；但「不允許業者切割迴避」。

彭啓明指出，相關的配套包含會查察該範圍的裝置容量，另外也不能用「多家公司分開遞案」，要求必須整體評估。

彭啓明也提到，一般的平地光電仍然會是經濟部能源署來管理，他會再與經濟部討論關於現行太陽光電環境與社會檢核機制的規範，之前受限於不同部會因此沒有特別要求，但現在會希望都能符合社會公益的期待。（編輯：李淑華）1130613