知本光電案原民部落興訟勝訴 法院撤銷經濟部籌設許可

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台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，法院8日撤銷許可。圖為去年5月知本光電業者提出展延時，台東居民前往縣政府抗議。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北8日電）台東知本溪出海口興建光電園區取得經濟部籌設許可，當地卡大地布部落請求撤銷籌設許可。法院今天認定台東市公所代行召集部落會議，違反諮商同意辦法等，判部落勝訴，可上訴。

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋全台最大光電廠，但公告及發包至今風波不斷；台東市公所於民國108年間代行召開部落會議，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意。

經濟部109年2月11日函准開發業者盛力公司籌備處「盛力知本發電廠」籌設許可，卡大地布部落3大家族領袖經商議，提起訴願後，向台北高等行政法院提起本案撤銷許可訴訟以及聲請停止執行。聲請停止執行、暫停開發部分，遭最高行政法院裁定駁回聲請確定。

台北高等行政法院今天就本訴部分，進行宣判，判部落勝訴，撤銷原處分，全案可上訴。

北高行指出，原住民族基本法第21條第1項規定部落享有諮商、同意的權利，因此經濟部審查盛力公司的申請，應審查、確認台東市公所代行召集部落會議所為決議是否有無效情形。

北高行表示，台東市公所代行召集部落會議，有程序違法的瑕疵，包括行政機關沒有代替部落召集會議的必要與正當性，也就是行政機關代行召集會議，無異強迫部落限期為同意與否的決定，有違自由原則。

合議庭指出，諮商同意辦法第15條規定允由行政機關依開發單位請求代行召集部落會議，已減損部落自治團體對族人的領導與政治功能，侵害部落的自主性，違反原基法第21條第1項規範意旨，本院應拒絕適用。

法院指出，參酌諮商同意辦法第11條第2項規定，台東市公所代行召集部落會議，這次會議決議無效，原處分失其前提，即有違法，應予撤銷。

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此外，判決理由提及，諮商同意辦法第2條第2款、第5款及第6款規定僅以戶籍設立為依據，允許設籍在卡大地布部落區域範圍內其他原住民族或部落的原住民家戶，行使原基法第21條第1項規定的同意權，是以「地」的概念，將原告卡大地布部落以外的外族或其他部落的個別原住民納入，已侵蝕原告卡大地布部落自治、自主的地位，違反原基法的規範意旨。

合議庭指出，本件台東市公所代行召集部落會議，違反諮商同意辦法第17條第3項第2款規定，以及原民會有關委託出席、委託投票的函文，違反法律保留原則，也違反原基法規範意旨，還有諮商同意辦法第19條關於原住民家戶代表制度，也違反原基法規範意旨。（編輯：張銘坤）1110908