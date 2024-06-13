陸客馬祖踩線延期 觀光署：若要再來不須重新申請

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（中央社記者余曉涵台北13日電）中國福州旅遊業者原訂6月到馬祖踩線，後續又發文稱有重要活動必須延期。對此，觀光署今天說，歡迎立場不變，若業者要再來也不須重新申請。

中國福州旅遊業者原訂6月到馬祖踩線，但福州市旅遊協會又發函給馬祖觀光協會表示，今年端午節期間福州市將辦重要活動，與考察團原訂行程衝突，因此踩線活動延期。

交通部觀光署副署長林信任今天在記者會中受訪表示，中國福州旅遊業者赴馬祖踩線一事，在5月23日就有把核准公文給移民署，後續福州市旅遊協會發表聲明因故延後，但觀光署持續歡迎他們來馬祖踩線，目前沒有新的訊息。

林信任指出，觀光署歡迎的立場沒有變，且因為踩線團只是延後，不是來第2次，因此不需要重新申請，雙向的觀光交流都是歡迎的。（編輯：陳政偉）1130613