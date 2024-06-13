高雄新創研發「可背式智慧疫苗冰箱」 首批捐六龜

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄新創公司「金祐國際」成功研發「可背式智慧疫苗冷鏈系統（智慧疫苗冰箱）」，首批捐贈3組給六龜大嘉診所，挹注偏鄉醫療資源；金祐總經理吳清吉表示，全機幾乎全是台灣製造，盼回饋鄉親。

「金祐國際」今天舉行捐贈典禮，吳清吉說，創業機緣來自2018年某國際知名慈善基金會主動接觸，此基金會長期關注偏遠地區醫療資源不足議題，疫苗針劑常因保存不佳而浪費醫療資源，有人甚至因此喪命。

吳清吉說，經過多次提案與討論交流，與基金會合作至今，合作內容由最早固定型智慧疫苗冰箱關鍵模組與軟體開發，發展至今的可背式產品整機生產交付。

吳清吉強調，目前發表的PVF-2000-KUBE產品，除了壓縮機是日本品牌外，全機從真空腔體製作到螺絲螺帽採購，再到組立包裝皆Made in Taiwan，不僅實現產品在地化目標，更向基金會爭取到行銷國際化機會，金祐將以VCC為自有品牌全球行銷可背式智慧疫苗冰箱，把技術跟品牌都留在台灣。

高市府經發局發布新聞稿指出，「金祐國際」也是進駐高雄市經發局轄下新創基地「高雄KO-IN智高點」廠商，經發局長廖泰翔表示，金祐國際是KO-IN智高點舉辦的「全國創新創業大賽」首屆冠軍團隊，擅長於物聯網產品開發與系統整合方案。

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大嘉診所創辦人醫師吳俊漢表示，感謝高市府媒合，以及金祐國際發揚企業社會責任，聯手共同改善偏鄉醫療資源不足問題，期盼透過資源挹注，讓偏鄉居民得到更妥善照顧。

KO-IN智高點營運單位、誠研創新總經理鍾金峯說，金祐商業模式是典型的核心能力創業變現的標竿案例，團隊成員皆來自深耕產業界多年的技術好手與產品化專家，一旦對接到好的商業機會即快速透過介接既有企業資源與技術整合，實現共研接單。（編輯：陳仁華）1130613