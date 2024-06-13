新北議員批敬老卡不好用 侯友宜：評估使用範圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北13日電）新北市民進黨議員張維倩今天指出，新北市敬老卡每月480點，提供長者搭公車、捷運、台鐵，7月納入計程車、YouBike，但仍不好用，盼增加公營場館，侯友宜同意可評估使用範圍。

新北市議會今天進行市政總質詢，張維倩表示，新北市480點敬老卡不好用，很多長輩每月都沒有用完，有改善空間，相比其他縣市，如台北市敬老卡可在公營場館、運動中心使用與折抵，詢問新北市是否評估納入。

體育局長洪玉玲表示，運動中心有提供長輩公益使用時段分別為上午8時到10時，下午2時到4時，也有公益課程提供長輩參加。

張維倩說，希望不要只有公益時段才讓長輩使用，應該要擴大運動時段，讓長輩選擇想要的運動時間，讓敬老卡點數可使用於運動中心。

侯友宜表示，由於新北市與台北市財源差距較多，今年先從計程車跟YouBike補助做起，會再請各局處評估討論。

民進黨議員翁震州也對敬老卡議題質詢，一般悠遊卡餘額不多時還可以搭捷運，因為悠遊卡會扣至負數，但敬老卡不行；再來，敬老卡綁定悠遊卡並儲值，會先扣儲值金而非敬老點數，點數若沒有用完，下個月就會歸零，建議殘餘點數可以累點使用。

社會局長李美珍表示，搭乘機捷、台鐵、計程車可以先扣敬老卡殘餘點數，捷運、公車、YouBike還不行，目前還在討論中。

侯友宜表示，相關問題會在北北基桃共同生活圈中一起討論。（編輯：林恕暉）1130613