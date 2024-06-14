張育彰不當郵差轉養文蛤闖出一片天 獲選百大青農

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）郵差不當轉行養文蛤，40歲嘉義縣漁民張育彰深耕文蛤養殖15年，建立標準生產流程，育成率達9成，也靠此買房、增購魚塭，將養殖經驗分享給年輕一輩的漁民，今年獲選農業部百大青農。

張育彰今天接受中央社記者訪問表示，他年輕時在中華郵政嘉義玉山郵局當郵差，工作穩定但薪水普通；那時太太生了，回東石娘家做月子，老丈人問他要不要留下來幫他養文蛤，在嘗試一陣子後，就決定辭掉郵差全職從事養殖。

張育彰說，丈人從文蛤選苗到魚塭的經營詳細地教導。他養文蛤2年後就買了房子，第3年又買了自己的魚塭，至今已養了15年。

但近幾年氣候不穩定，尤其在3、6、9月季節交替時，時常會造成文蛤死亡；張育彰說，他放棄過往文蛤放養8個月以後才採收的方式，養4至6個月先採收部分，雖然文蛤個頭不大，賣的錢可以先回本，再來就等長大了再賣，如果過程中都沒出意外，賣大顆文蛤的錢都是淨賺。

張育彰強調，要養好文蛤首先是文蛤苗的挑選，他都親自到口湖、台西的養殖池選購，確認文蛤苗是「頭好壯壯」才會買回來放養，先立於不敗之地。

其次是魚塭的經營，每年要「拷堀」（放乾魚塭）並灑入天然苦茶粕消毒殺菌，養殖過程要勤換水，有時添加益生菌；基礎工一定要做，育成率才能達9成。

張育彰說，東石的文蛤池都採混養的方式，在文蛤池中放虱目魚、白蝦協助清除海藻、螺類；虱目魚、白蝦長成後也可賣錢，尤其白蝦還能幫忙監控水質，水一旦有問題白蝦會先出事，就可做緊急處置。

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嘉義縣農業處漁業科長張建成說，張育彰為養殖文蛤建立標準生產流程，並將經驗分享給黃仁昌、黃良志2名青年漁民，共組了一個團體「蛤董養殖紀錄」，嚴格控制品質及食品安全，設置分級標準制度，積極開拓品牌行銷，並開發農村體驗活動，推動食魚教育。

張建成指出，張育彰等3人均是嘉義縣創辦的「國本學堂」學員，在漁業青年同儕中表現優異，今年錄取農業部第7屆百大青農（團體組），政府將給予更多輔導及資金幫助的支持系統，未來可以更穩健成長。（編輯：陳政偉）1130614