林青霞清大畢典致詞分享成名後心境 籲發覺自我散播快樂種子

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）國立清華大學今天舉行畢業典禮，知名影星林青霞受邀出席致詞，分享參演電影一夜成名後有段時間自卑、不快樂，多年前開始寫作體會學習樂趣，希望學子都能實現夢想，把快樂種子散播出去。

清華大學2024級畢業典禮今天上午登場，校長高為元致詞勉勵學子，社會不是1張考卷，人生也沒有標準答案。當大家都在說一定要選擇什麼行業、一定要進某家公司時，應先聽聽內心聲音，不要用別人的尺衡量自己的價值。

接著，高為元以「心目中永遠的東方不敗」介紹林青霞出場，現場畢業生、家長們熱情歡呼鼓掌。

林青霞致詞說，她高中畢業後考不上大學，在最徬徨迷惘的時候得到飾演改編自瓊瑤小說的電影「窗外」角色，成名後電影宣傳、片約應接不暇，從最單純的學生校園跳入最複雜的電影圈，忙得令她招架不住。

林青霞說，有次看著鏡中的自己，那是一張陌生、很不快樂的面孔，人們都認為她年輕、漂亮、有名氣、片酬高，應該是最快樂的時候，卻是她感到最沒有信心、最自卑的一段日子。

林青霞說，20年前她開始寫作，看了不少書、關心身邊人事物，也常參觀美術館充實自己，開始看待自己的喜好，體會到學習的樂趣，不再做別人眼中的林青霞，而是發覺自己、做有興趣的事，這種快樂難以用筆墨形容。

她說，原本希望高中畢業後就上大學，但因電影賣座而成名，片約1部接1部，雖然未真正唸過大學，但在電影中演過大學生，其中還有1部電影就是在清華大學拍攝。

林青霞認為，雖未上大學有遺憾，但後來想通，在社會工作也是學習，希望學子們盡早實現夢想，讓自己先快樂起來，再把快樂種子散播出去，「讓世界因你而變得美麗。」

半導體研究學院碩士班許姓畢業生向中央社記者表示，此次學校邀請到林青霞擔任貴賓，除了鼓勵學子們讓自己活得快樂，也吸引許多家長到場參與孩子畢業典禮，場面很熱鬧。

電子工程研究所梁姓畢業生說，此次請到林青霞擔任貴賓，有別於以往邀請校友、企業家致詞，就像美國紐約大學在2022年也邀請知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）演講，能讓學生聽到更多元、不同領域人士的故事。

清華大學提供新聞資料指出，今年共有5295名畢業生，包括2337人獲頒學士學位，2615人獲頒碩士學位，343人取得博士學位。此外，清華大學半導體研究學院今年也迎接首屆共68名畢業生。（編輯：陳政偉）1130615

國立清華大學15日舉行畢業典禮，校長高為元（前右）邀請知名影星林青霞（前左）擔任嘉賓，致詞鼓勵學子。中央社記者魯鋼駿攝 113年6月15日