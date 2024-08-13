台北金鵰微電影展 華航永續飛行挑戰影片獲銀獎

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）「2024台北金鵰微電影展」評選結果日前揭曉，中華航空以「2023永續飛行挑戰」影片在逾百部入圍佳作中脫穎而出，榮獲「永續微電影銀獎」殊榮，為華航永續作為再添佳績。

華航今天發布新聞稿，「中華航空2023永續飛行挑戰」為華航響應天合聯盟SkyTeam第2屆永續飛行挑戰（The Sustainable Flight Challenge,TSFC）友誼性競賽的紀實影片。

華航說，影片拍攝2023年5月22日台北往返新加坡永續示範航班，聚焦「首家國籍航空於載客航班添加永續航空燃油」、「低碳營運及實現旅程淨零碳排」、「台北出發全艙等米其林綠星蔬食」等3大亮點，運用紀錄片拍攝手法，忠實呈現歷時數月的籌備及執行成果，傳達華航ESG創新思維及對環境的永續承諾，也奪得「最佳機上用品供應鏈獎（Best Inflight Supply Chain）」及「最佳應用創新獎（Best Adopted Solution）」。

「2024台北金鵰微電影展」由財團法人永續能源研究基金會主辦，以「金鵰」命名，蘊含「精雕」細琢寓意，典禮邀請文策院董事長蔡嘉駿、文策院院長盧俊偉及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等擔任頒獎人，並廣邀各相關領域專家學者共組評審團，包括台灣資深電影人、導演李崗等人，希望藉由微電影的力量，鼓勵各界運用淺顯易懂，多元吸睛的影像傳播，訴說企業實踐永續發展與善盡社會責任的成果與故事。

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華航表示，持續落實ESG推動，創造企業永續競爭力為發展核心，積極耕耘企業永續治理，成果卓越獲國內外多方肯定，連續8年入選道瓊永續指數新興市場成分股，也是台灣唯一獲選的航空公司；連續10年榮獲「台灣企業永續獎」，2023年首度獲頒「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽；2024年首家通過科學基礎減碳的目標（SBTi）審查。

華航「2023永續飛行挑戰」影片網址：https://youtu.be/FV5GY-JasYA?si=y3PR4dF2Jb97Kk3v。（編輯：陳政偉）1130813