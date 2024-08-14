長輩走路不穩、反應遲鈍 小心是水腦症

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化1名70餘歲長者走路不穩，反應遲鈍，且有尿失禁，家人原以為是正常老化，直到求診神經內科才得知罹患水腦症，接受手術後狀況逐漸好轉。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀今天透過新聞稿表示，這名患者曾到復健科、泌尿科就診，吃藥近1年都未改善，到神經內科檢查發現是水腦症，裝置引流管將過多腦脊髓液引到腹腔，再由人體自然吸收，目前走路逐漸變穩。

陳彥秀指出，水腦症是腦脊髓液不正常堆積在腦部，俗稱腦積水，以長者最為常見，可能有步態不穩、記憶變差、尿失禁等症狀，因緩慢惡化，常被以為是正常老化而忽略，只要到神經內科就可檢查出來。

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陳彥秀說，水腦症治療主要是將腦中脊髓液排掉，把握在1年內就醫，有近8成病人有機會改善症狀，恢復正常生活；若患者未把握時機治療，會因行走越來越困難，變成長期臥床，甚至因感染往生。

醫師提醒，家人如果發現長輩走路像黏在地上、常跌倒，記憶力減退或反應變遲鈍，大小便失禁等，須盡快接受檢查，才不會誤以為是失智症、阿茲海默症、巴金森氏症等。（編輯：謝雅竹）1130814