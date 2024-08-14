嘉義永欽橋拓寬改建 李孟諺：縣市提案予以協助

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）立法院交通委員會今天至嘉義市考察，民進黨立委王美惠說，軍輝橋改建11月通車，並建議永欽1、2號橋拓寬改建，交通部長李孟諺表示，縣市可提案申請，公路局將予以協助。

交通考察行程中，王美惠表示，永欽1號橋及2號橋為嘉義縣市交界，當年由省議員黃永欽爭取到經費興建，於民國89年5月竣工落成時，則命名為「永欽橋」，永欽橋分2段，永欽1號橋歸市府轄管，永欽2號橋歸縣府轄管。

王美惠指出，永欽1號橋、2號橋為嘉義縣市民眾通勤往來的重要橋梁，7月間凱米颱風來襲，因八掌溪溪水暴漲，永欽1、2橋皆封閉禁止通行，顧及民眾安全，拓寬改建工程是勢在必行。

王美惠說，經濟部水利署去年11月依據「八掌溪水系主流治理計畫」，永欽1號橋通洪能力足夠，不需進行橋梁改建，但需進行河道清疏。永欽2號橋梁底高度低於計畫洪水位，因此需進行橋梁改建。建議1號、2號橋應整體改建。

會勘中，李孟諺指示永欽1號橋、2號橋加高拓寬改善工程，後續籲請嘉義縣市政府循「生活圈道路交通系統建設計畫」提案申請，公路局將予以協助。

橋齡逾40年的軍輝橋是嘉義市重要聯外道路，自111年5月進行改建，即將於今年11月完工通車，李孟諺、王美惠等人今天也一起會勘改建進度。

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李孟諺感謝公路局展現高度的執行力，才能讓軍輝橋如期如質完工，他說，軍輝橋改建後拓寬，新增左轉專用車道，相信可有效疏導交通，減少塞車情況。

有關嘉義市輕軌計畫，王美惠表示，嘉義市藍線輕軌建設，嘉義市政府已於6月下旬提報交通部，7月初送至鐵道局辦理審查，鐵道局近期會將各業務單位的意見，回函至嘉義市政府，待市府修正完成再召開審查會議。（編輯：謝雅竹）1130814