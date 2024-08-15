AI半導體液態腫瘤影像系統 追蹤復發癌新選擇

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮慈濟醫院癌症研究中心與醫華生技公司合作開發「AI半導體液態腫瘤影像檢測系統」，日前完成4座系統裝機，可助監測癌症病人血液中是否有復發的癌細胞，制定治療計畫。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，「AI半導體液態腫瘤影像檢測系統」（簡稱 Nano CAST）」整合半導體、人工智慧分析、光學系統、分子病理學和精密機械技術，是新一代精密細胞檢測設備，已於去年底取得花蓮縣衛生局自費醫令，原計畫在4月就定位，卻因0403地震、7月風災，延至8月上旬才自南迴公路北運至花蓮慈濟醫院，9日完成4座檢測系統裝機。

花蓮慈院癌症研究中心主任許仁駿表示，過去循環腫瘤細胞技術只能驗證有沒有癌細胞存在，但經過近幾年的臨床測試，這套系統已能將癌細胞加上生物標記與定位點，看到癌細胞的所在位置。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2022年底，雙方才開始將這套系統運用在乳癌、肺癌、肝癌、大腸癌、攝護腺癌等病友定期追蹤的臨床驗證上。

過去癌症複檢主要是靠正子攝影，但復發的腫瘤一定大於0.3公分才可能被揪出來；許仁駿說，Nano CAST這套系統是連單顆癌細胞（5-10μm）都有辦法捕捉到，目前驗證結果，約比傳統PET正子掃描提前半年發現復發轉移證據；相關技術也獲得國際知名期刊肯定。

醫華生技公司董事長黃忠諤指出，每個細胞都有不同的形狀、核型、徵狀，幸因許仁駿主任參與研究，所開發的血液檢測晶片，是以台灣半導體科技，結合人工智慧軟體、分子病理學，發展出這套癌症檢測系統，之後也邀請多家醫院參與臨床實驗計畫。

黃忠諤說，目前在循環腫瘤細胞檢驗中，只要有殘存就等於找到復發的證據，這過程只要抽出8CC的血，分別放進Nano CAST 4座儀器中，即可找出癌細胞進行分析，找出不同表達蛋白的癌細胞，醫師即可依據檢查結果盡早調整用藥或修訂治療計畫，幫病人爭取更多存活機會。

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許仁駿指出，初步這套檢驗將運用在癌症病友定期追蹤的自選項目，雙方還將朝預防醫學早期癌症檢測發展，目前已擬定計畫進行早期篩檢臨床測試，希望未來只要經由抽血，透過這套檢測系統，即可精準找出不正常的腫瘤循環細胞是屬於哪一類癌，並且制定治療方法，也為因害怕檢查疼痛或是沒時間的民眾找到新方法。

許仁駿16日將在菲律賓馬尼拉登場的「2024台菲高階醫療論壇」，分享包括Nano CAST與癌症醫學相關創新研發的進展與成果。（編輯：黃世雅）1130815