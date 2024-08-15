30歲男短短數月暴肥25公斤 男性荷爾蒙失調釀禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）30多歲二寶爸因工作關係，生活作息日夜顛倒，加上常常亂吃一通，重訓減重不成，幾個月之內體重從60公斤飆到85公斤，精神變差甚至性慾下降，就醫發現竟是男性荷爾蒙失調。

執業減重專科暨家醫科醫師楊智雯近日透過新聞稿指出，診間觀察，每10名男性病患就有2到3名伴有男性荷爾蒙不足，身體長期內耗、發炎卻渾然不知，長久恐增加代謝症候群、肥胖、心血管疾病、情緒失調、骨質疏鬆、肌少症等多重健康風險。

然而，楊智雯表示，因為不像女性有明顯的月經週期，男性常常忽視這些身體警訊，例如她收治過1名30多歲二寶爸，本身是居酒屋老闆，因工作關係作息日夜顛倒，常常都是打烊後才亂吃一通。

這名二寶爸自述，為了在工作與生活達到平衡，me time就是每週2到3天去健身房重訓，但幾個月下來，疲憊感卻日益加重，睡眠品質越來越差，情緒跟著不穩定、性慾也下降，體重還從60飆升到85公斤。

楊智雯說，抽血檢查結果顯示，患者已出現男性荷爾蒙相對不足的情況，經由客製化調整飲食，並搭配微量藥物的輔助下，一個月就減重4.5公斤，精神、氣色和活力都明顯變好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長期處在慢性壓力的環境下，楊智雯解釋，會導致皮質醇分泌過多，不僅囤積脂肪，還會消耗肌肉，身體會因為沒有足夠的原料合成超級荷爾蒙DHEA以及雄性素，持續的低睪固酮水平，不利於肌肉生長，反而促進脂肪合成，讓人體陷入「越胖越累，越累越胖」的惡性循環。

她提醒，荷爾蒙失調在任何年齡層都可能發生，當出現性功能障礙、情緒起伏大、體重增加，特別是腹部脂肪增加以及睡眠質量下降等症狀時，就要盡早留意。（編輯：陳政偉）1130815