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網傳組自救會請補助 新竹晴空匯管委會否認有關

2024/8/16 01:11
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）網路論壇近日出現自稱「晴空匯區權人自救會」發文指在推動被中央劃入災區、可爭取政府補助等。晴空匯管委會昨天表示，該自救會與管委會無關，根本不知成員是誰，此行為已侵害社區形象，引發困擾。

新竹市「晴空匯」社區大樓D棟5月26日發生火警，住戶目前仍在重建家園。網路論壇批踢踢實業坊（PTT）近日出現1則貼文，發文者自稱是晴空匯D1-27區分權人，也是「自發性晴空匯區權人自救會」，訴求爭取成立重建委員會，搭配專款專用盡速完成社區重建與妥善居住安全。

文中提到，自救會已在推動「晴空匯火災可以被中央劃入災區」，劃入災區後，區權人可申請補助房貸利息減免、住宅重建補助、水電費補助、就醫補助及稅賦減免等，D棟每個月房貸可得到喘息，還可有政府資源協助社區重建。

這篇貼文一出，引發網友熱議，有網友認為不是天災憑什麼補助，根本是用民眾納稅錢幫住戶繳房貸，質疑「應跟建商要補助，怎麼會是跟國家申請？」

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晴空匯社區管理委員會表示，網路上出現的「晴空匯區權人自救會」與晴空匯管委會無關，該自救會成員是否為住戶、有多少人，目前均不得而知。

管委會表示，經上網查詢相關法人、機構，均未看到有正式簽署書或該組織資訊，找尋「D1-27區分權人」未獲回應，透過社區的通訊軟體群組詢問也沒人承認，該自救會發的文章引發社會觀感不佳，侵害社區形象。（編輯：楊昭彥）1130816

#新竹
#晴空匯
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