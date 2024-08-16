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考選部公布明年國考期程 預定辦理20項次考試

2024/8/16 13:15
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（中央社記者郭建伸台北16日電）考選部今天公布114年國家考試期程，預定辦理20項次考試，後續將依典試法規定，按時程進行向考試院會議請辦考試，並由考試院長、考試院會議決定典試委員長、典試委員人選，適時完成各項國家考試。

考選部今天透過新聞稿表示，114年國家考試預定辦理20項次考試，其中公務人員考試9次、專技人員考試9次、公務人員與專技人員考試同時舉行1次，並配合國防法律事務用人需要，接續辦理國防法務官考試1次。

考選部表示，114年國家考試期程主要變革包括7月專技人員考試再擴大納入語言治療師及聽力師採行電腦化測驗，逐步落實國考數位轉型目標；另辦理3次護理師考試，以增補醫療機構護理人力的需求。

此外，部分考試也調整考區設置，如因配合地方特考五等考試自113年起停辦，併入初等考試舉行，再增設桃園、雲林、屏東及宜蘭4考區，友善服務在地應考人。

考選部說明，依典試法規定，考試過程中的重要典試程序，皆須提報考試院會議通過後辦理。以112年7月舉行的高普考為例，於112年3月即報請考試院請辦考試，並由院長提名及院會議決定典試委員長，5月提報典試、命題及審查委員名單，6月提報增列需用名額及增聘閱卷委員名單，8月提報增額錄取名額，9月提報口試委員名單，12月提報考試辦理情形完整文件，皆須經考試院會議決定或核備，各項環節緊緊相扣。

考選部指出，今天公布明年考試期程後，考選部後續將按步進行各項考試準備事宜，並依預定工作進度，推動法定應辦事項，以遵法、適時完成各項國家考試。

考選部呼籲，各項國家考試類別多元廣泛，歡迎有志加入公職行列或取得專業證照民眾把握良機，踴躍報考。（編輯：張均懋）1130816

#考試院
#考選部
#國家考試
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