肝癌3度復發 60歲男戰勝病魔看孩子長大

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）歷經肝癌3度復發，60多歲黃姓病友今天分享30年抗癌路，確診時正值壯年，望著2名幼子倍感煎熬。他說，雖無法改變肝癌家族史，正確觀念讓他能看孩子長大，還當上阿公，很滿足。

肝病在台灣堪稱「國病」，曾經每5名成人就有1人是B肝帶原者。在過去近1/3世紀中，肝病防治學術基金會不僅推動新生兒全面接種B肝疫苗，致力推動C肝新藥政策，發起全台串聯腹超活動，讓曾經的「國病」走入歷史，今天舉辦30年週年慶活動。

到場同樂的60多歲黃姓病友看起來相當硬朗，很難想像他曾和死神擦身而過。回想一路走來點滴，黃先生說，原本只是身體不舒服到台大醫院檢查，未料肝臟竟然藏有2顆腫瘤，讓當年才30多歲、正值壯年的他宛如遭天打雷劈，看著2名幼子，只能不斷向上天祈求能活久一點。

確診至今30多年來，黃先生經歷了肝癌3度復發，開刀、栓塞、電燒都用上了，最近一次復發是2018年4月，做了1次栓塞和1次電燒，3天就出院。

黃先生說，他和兄弟姐妹共7人，都是從母體傳染到B肝，卻只有他一路過關斬將，雖然無法改寫肝癌家族史，但他做對了許多事情，例如勤於追蹤、少碰來源不明食品，正確觀念帶來美好結果，不僅活著看到孩子長大，還抱了孫子，感到相當心滿意足。

肝基會總執行長楊培銘會前接受媒體聯訪指出，近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝癌整體發生率緩慢下滑，然而台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。

定期追蹤及早發現肝癌及早治療是根除肝病、消滅肝病最重要的方法，楊培銘說，肝基會從2021年起推動「今年超了沒？全民腹超十年計劃」活動起跑，呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查。

他強調，接下來脂肪肝是重要課題，過去認為脂肪肝沒關係，但不管是酒精性或非酒精性脂肪肝，都可能走入發炎、纖維化到硬化，甚至肝癌三部曲的狀況，建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查，有助早期發現肝癌，予以根治，避免遺憾。

衛生福利部長邱泰源致詞表示，總統賴清德上任許下打造健康台灣願景，衛福部會努力讓願景不要只是口號，明年已經爭取到新台幣600億元經費，包括四癌篩檢、心理健康等，妥善照顧民眾健康。（編輯：陳政偉）1130817