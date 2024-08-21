核三除役環評公聽會 恆春居民憂核廢料處置等問題

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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）核能三廠1號機今年7月底停機進入除役，2號機明年也將屆期，經濟部20日辦理除役計畫第二階段環評公聽會，當地居民表示，最在意核廢料處置與台電資訊揭露等問題。

出身恆春的屏東縣環境保護聯盟理事張怡昨天參與環評公聽會，她今天接受中央社記者電訪表示，恆春居民最在意除役過程中核廢料處置，台電公聽會中說明將另建廠房，拆除機組、建物等與移置核廢料同時進行。不過，在地居民認為新建乾貯設施不在原廠區，污染源恐外擴，且選址離民宅太近，希望廠房建在原廠區。台電當場回覆，工程上原址進行應可克服。

台電核三廠2025年除役後，未來計畫轉型成55公頃的光電廠。張怡指出，有民代會中提出對光電廠排水系統疑慮，擔心廢水流入龍鑾潭，影響鳥類重要棲地；據光電板廠商說詞現在僅有雨水沖刷，沒有清洗廢水，承諾後續將提供水質監測數據。

核三廠雖已進行除役，目前在地居民及外界皆有支持延役聲音，張怡說，會中也有人對中央僅有除役而無延役計畫提出疑慮；將核三廠比作一台車，若要繼續使用10年就會進行適當保養，但現在已往丟棄方向進行，若未來重啟，相關保養與安全規格審核恐耗費相當時間與金錢。

張怡澄清，外界認為恆春人為回饋金支持核三延役、貪圖回饋金，事實上回饋金每月僅新台幣150元，公所辦活動補助金也未必所有居民受惠；恆春為全國供電犧牲，不應被污名化，也希望台電提出核廢料儲存具體時間，不要讓「暫時儲存」變成「最終處置場」。

東華大學自然資源與環境學系博士生的恆春人顏世雄昨天也參加這場公聽會，他今天接受電話表示，最在意核安、充分資訊揭露，公眾參與、公聽會應有更多在地人、特別是核三廠周邊居民參與，民代、政治人物無法完全代表居民心聲，這次公聽會40多人參與，恆春居民卻不到5名。另外，他參加3次公聽會都是透過其他管道得知，居民不可能時時查看台電官網，台電人員應建立訊息溝通平台，讓想參與的居民登記聯絡資訊，主動通知公聽會時間。

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台電新聞稿表示，「核能三廠除役計畫」依法須經核能安全委員會及環境部環境影響評估審查通過後，才能據以執行除役作業。除役計畫已於去年4月獲核能安全委員會審查同意；環評方面，台電依範疇界定會議決議進行環境調查、編擬環境影響評估報告書初稿，並於7月22日函送經濟部，經濟部依據環評法規，20日在恆春鎮公所召開現勘及公聽會。

台電指出，除向民眾說明核三廠除役計畫第二階段環境影響評估內容外，也希望廣泛蒐集各方意見，未能參加公聽會民眾可於會後10日內以書面方式提出意見，後續台電會逐一回覆說明並納入環評報告書中，作為未來環評審查參考。（編輯：李淑華）1130821