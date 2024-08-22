張鈞甯赴尼泊爾探訪弱勢女孩 籲助遠離暴力威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）脆弱環境中，女性常陷入失學、童婚、童工、性別暴力等多重危機，藝人張鈞甯遠赴尼泊爾探訪飽受失學、童婚、月經歧視所苦的女孩，呼籲大眾能協助女孩免於暴力恐懼。

台灣世界展望會發起「資助1000女孩」行動，今年邀請藝人張鈞甯及詹子萱攜手擔任「資助1000女孩—凝聚勇氣．無所畏懼」代言人，兩人也親自遠赴尼泊爾探訪弱勢女孩。

展望會今天發布新聞稿指出，脆弱環境中女孩常被率先犧牲，容易陷入失學、童婚、童工、性別暴力等多重危機，兩人在尼泊爾探訪飽受失學、童婚、月經歧視所苦的女孩，也發現一旦女孩們獲得教育培力，就有能力、有自信開啟未來無限可能，甚至勇敢改變環境，幫助其他女孩不再受苦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望會也說，首度和展望會踏上服務第一線的詹子萱眼見尼泊爾孩子生活在如此簡陋的環境，以及女孩必須以激烈自殘對抗結婚安排、在月經期間被歧視隔離等種種處境，都讓她受到很大衝擊。

展望會表示，今年「資助1000女孩」行動聚焦關懷因童婚、性別暴力、月經歧視與女陰殘割（Female Genital Mutilation）而生活在恐懼之中的女孩，號召社會大眾透過每月定期資助，陪伴她們在教育的賦能下勇敢夢想未來。（編輯：陳政偉）1130822