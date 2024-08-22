口水少恐增蛀牙、感染風險 藥物疾病都是可能成因

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（中央社記者曾以寧台北22日電）口水能助口腔保濕、潤滑食物，還能抗菌、幫助感受食物味道。醫師提醒，口乾除與喝水量有關，也可能是疾病或藥物引起，不僅會讓嘴破癒合變慢，還會造成蛀牙、增感染風險。

口水的功能很多，不僅能使嘴巴內的酸鹼值穩定，也含有抗菌成分，可保護黏膜和牙齒的琺瑯質，預防蛀牙；並有保濕作用，幫助口腔黏膜傷口癒合，更可以潤滑食物，讓食物容易吞嚥；此外，唾液還含有消化酵素，可水解食物中的澱粉，也幫助感受食物味道。

「口乾」口水變少、變濃稠，會造成蛀牙、口腔黏膜傷口癒合變慢，嚴重者會有舌頭灼熱感，甚至出現念珠菌感染。台北榮總家庭牙科主任吳詩韻表示，原因可能是藥物影響、用口呼吸、唾液腺問題、喝水量不足、抽菸、年長等；也可能是乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、糖尿病、病毒感染疾病、巴金森氏症、上呼吸道感染等疾病造成。

其中乾燥症部分，台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰表示，若因免疫出現失調而產生，叫做「修格蘭氏症候群」；約有3成自體免疫疾病患者有此症候群，除了口乾，眼睛也會乾澀，甚至可能因乾燥而有角膜潰瘍問題。此外，研究顯示這些患者有更高機會得到淋巴癌，須早期診斷、評估疾病活性並制定治療策略。

口腔或喉嚨乾燥不適，不論平時或睡覺，都須時常額外補充水分。吳詩韻說，治療上，除減少飲用刺激性飲料，如咖啡、濃茶、酒，也可咀嚼口香糖刺激唾液分泌，或使用人工唾液及口腔保濕凝膠；如果已出現潰瘍，可以塗口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必須就醫治療。

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平時口腔保健措施也不可輕忽，吳詩韻提醒，包括塗氟、用含氟牙膏、含氟漱口水可降低蛀牙率；用牙刷、牙線或牙間刷，並定期就醫追蹤；如果有配戴活動假牙就要每日清潔，避免假牙成為細菌的溫床造成感染，並且要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍。

台北榮總透過新聞稿表示，如有口乾問題，院內設有乾燥症整合門診，由過敏免疫風濕科及牙科醫師提供諮詢與治療服務，幫助症狀改善，解決患者口內相關問題。（編輯：陳政偉）1130822