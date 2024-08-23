解鎖台中石岡熱氣球體驗 林郁婷淡定、李洋流手汗

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中石岡熱氣球嘉年華今天登場，奧運金牌李洋、林郁婷解鎖熱氣球初體驗，林郁婷淡定表示很好玩，李洋則緊張到流手汗，但看到一旁的女攝影更緊張，笑稱「心裡踏實不少」。

台中石岡熱氣球嘉年華23日至25日在土牛運動公園登場。台中市長盧秀燕今天偕同奪下巴黎奧運羽球男雙金牌李洋及女子拳擊金牌林郁婷出席，盧秀燕、李洋、林郁婷3人搭乘熱氣球為活動揭開序幕，李洋、林郁婷解鎖搭乘熱氣球的體驗。

盧秀燕也透露3人在熱氣球上狀況，她說，林郁婷相當淡定，如同在奧運比賽表現一般，好整以暇欣賞風景。熱氣球升空後，李洋有點擔心高度，所以盧秀燕特別牽起李洋的手。

盧秀燕表示，李洋說等等可能會冒汗有手汗，不過牽著他的手感覺很淡定，沒什麼手汗。李洋則回「流手汗的是另一隻手」，不過當看到一旁的女攝影比他更害怕，李洋笑說「心裡踏實不少」。

盧秀燕表示，李洋、林郁婷在巴黎奧運奪金，讓世界看見台灣，今年到台中搭乘熱氣球升空，也讓世界看到台中。昨晚特別準備台中的名產給2人品嚐。

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林郁婷表示，一直想嘗試搭乘熱氣球，曾去過土耳其，但因為比賽沒有時間，很開心可以在台中解鎖熱氣球體驗。李洋說，熱氣球升空時很緊張，降落時心裡挺開心，有這次熱氣球體驗，發現打球時沒這麼緊張，以後就應該更專心面對。

盧秀燕提到，台中市是台灣西部地區第1個舉辦熱氣球節的城市，第1年第1天就擠進10萬多人，4年來廣受好評，今年舉辦日期擴大到3天，除可體驗搭乘熱氣球，還有煙火秀、光雕秀、歌手演唱等活動，山城地區許多休閒景點，民眾可以安排山城輕旅行。（編輯：）1130823