油畫大師梁奕焚險癱 重生後辦感恩公益畫展

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）油畫大師梁奕焚曾因頸椎壓迫以輪椅代步，甚至差點癱瘓，後來在高醫醫師關皚麗協助下完成頸椎椎弓切除術，4天後梁奕焚走出醫院，為了感恩重生，他明天將在文化中心舉辦公益畫展。

梁奕焚過去疑似因作畫長期低頭引發頸椎壓迫，曾一度無力握畫筆，生活無法自理只能以輪椅代步，甚至差點癱瘓。梁奕焚說，後來他到高雄醫學大學附設中和紀念醫院就醫，關皚麗替他進行一系列檢查後，立即安排頸椎椎弓切除術，讓他宛如重生。

梁奕焚透過新聞稿指出，此次畫展想表達對救命恩人的感恩，這次展出「童年舊夢」的新作，他選出百餘幅畫作義賣，希望回饋社會，讓善的循環持續延伸。

梁奕焚今年88歲，畫作常為佳士得、蘇富比等知名拍賣公司的拍品。他20多年前自美國返台後，移居台東繼續創作，後來無意間發現自己拿畫筆會掉，甚至沒力氣走路。

梁奕焚回憶當時情況，曾覺得自己像個廢人，不但無力拿畫筆，就連洗澡如廁也要人幫忙，甚至要以爬行或坐輪椅才能移動，人生一片黑白，後來從台東轉到高醫就醫。

梁奕焚在高醫進行磁振造影檢查，發現頸部內頸椎因椎間盤與椎弓退化，壓迫鄰近脊髓神經，造成頸部以下手、腳無力，若有大動作，該段脊髓神經被壓死，就會造成頸部以下癱瘓，甚至抑制呼吸，有猝死的可能。

關皚麗說，當時梁奕焚願意開刀，但擔心2個月後的畫展無法順利舉行，經解釋此手術在術後隔天就要開始起來走動，梁奕焚大為感動。手術從頸部後方開立約8公分傷口，以器械切除其壓迫脊髓神經的椎弓，讓脊髓腔擴大，神經不再被壓迫，梁奕焚在術後4天如願走出醫院。

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梁奕焚重拾畫筆，更與關皚麗建立革命情感成為好朋友，2人更攜手高雄市關心人道援助學會理事長黃良華共同舉辦公益畫展。

關皚麗推測梁奕焚頸椎病變，可能是因長期低頭作畫，造成頸椎退化性病變；關皚麗提醒，現在3C產品盛行，此疾病逐漸年輕化，建議民眾滑手機時最好將手機與眼睛平視，減少低頭的姿勢；每5至10分鐘要抬頭活動護頸，才能降低頸椎病變機率。（編輯：謝雅竹）1130823