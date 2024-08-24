早安世界》112年國人平均壽命80.23歲 台北市83.32歲最高
112年國人平均壽命80.23歲 台北市83.32歲最高
內政部公布數據，112年國人平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，與聯合國公布的2020年全球平均壽命相比，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.0歲及9.0歲。另外，國人平均壽命呈現自北而南遞減情形，以台北市83.32歲最高。（看完整報導）
台新新光合併增變數 中信金重訊每股14.55元公開收購新光金
新光金與台新金22日通過換股合併計畫，台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股。23日股價走勢兩樣情，台新金早盤漲近3.5%，新光金早盤湧現失望性賣壓，重挫約6.4%。中信金23日臨時董事會決議通過公開收購新光金，每股收購價為新台幣14.55元，預計將斥資1314億元一次收購51%股權；中信金總經理高麗雪強調，下週一或週二送金管會審議，「希望維護全體股東權益，盼金管會能在合情合理合規之下審議。」（看完整報導）
賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰
賀錦麗22日在民主黨全國代表大會上正式成為美國首位亞非裔女性總統候選人，全力拚戰11月大選。她登場時展現大團結氣勢，向各路人馬保證將成為所有美國人的總統，為百姓而戰。賀錦麗擔任副總統3年多，主責與國家安全相關的任務，包括中美洲移民非法跨越美墨邊界、人工智慧運用規範，以及應對中俄發展太空武器的挑戰。（看完整報導）
馬來西亞詐騙頻傳 當局查出印尼、俄羅斯及中國嫌犯幕後操控
馬來西亞詐騙案頻傳，詐騙集團多將詐騙金錢移轉海外，破壞馬來西亞經濟，嫌犯包括印尼和俄羅斯人，還有中國人扮詐騙誘餌或幕後操控，導致年輕人步入詐騙陷阱。馬來西亞目前遭詐騙者多半是華裔年輕人，華人精通中文、粵語、潮洲、英語和馬來話等語言，易遭與詐騙集團勾串的不肖中國人「請君入甕」。（看完整報導）
國軍113年精準飛彈射擊 雄三反艦飛彈命中靶船
國防部表示，國軍113年「精準飛彈射擊」23日持續於中科院九鵬基地及東部海、空域進行。國防部同步發布影片，揭露海軍海鋒大隊機動飛彈車、光六飛彈快艇射擊雄風二型飛彈，以及富江軍艦發射雄風三型反艦飛彈的過程，並呈現3個單位發射的反艦飛彈均精準命中靶船。（看完整報導）
政治獻金風波 柯文哲再度道歉：深刻反省未落實財務監督機制
民眾黨主席柯文哲23日再度為政治獻金風波致歉，表示要誠實面對錯誤。他說，過去總說「相信制度，而不是相信個人。」這次他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，他要深刻反省。（看完整報導）
台東浸水營古道學生團遇虎頭蜂群 嚮導遭螫逾50處傷重不治
來自屏東的學生登山團22日傍晚在台東浸水營古道遭虎頭蜂群攻擊，41歲嚮導洪偉彥指揮學生疏散，揮趕時導致群蜂圍攻，背部逾50處螫傷，傷重不治。洪偉彥有20多年助理經驗，曾是多名立委助理，保護隊員的義行讓服務處人員相當不捨。醫師指出，遇蜂群攻擊時，首重儘快離開蜂群攻擊範圍，再用清水洗淨傷口、拔除尾刺並冰敷。（看完整報導）
中國漁船擦撞台灣漁船逃逸 海巡新竹艦追捕助賠償和解
1艘中國漁船23日在富貴角西北44浬處擦撞台灣漁船「永順利6號」逃逸，由於台灣與中國皆主張此處為專屬經濟海域，經海巡署派新竹艦追捕，中國漁民才停船，並以人民幣3萬元與台灣漁民和解。（看完整報導）
OpenAI高層訪台 ChatGPT講中文超順還能用台灣腔【獨家】
AI公司OpenAI今年4月在日本東京開設亞洲首座辦公室，布局非英語市場。OpenAI亞太區公共政策總監昆瓦坦加恩23日訪台出席政大閉門會議，展示最新版本ChatGPT的流利中文對話能力，還能嘗試用台灣腔作答。（看完整報導）
京都國際夏季甲子園封王 球場響起韓語校歌緣於學校成立背景
夏季甲子園23日由京都國際中學高中首次奪冠，睽違68年再由京都的學校在夏甲封王。京都國際奪勝後，現場卻響起韓語校歌，歌詞中出現「越過東海來到大和之地」、「韓國的校園」等字眼，這是因為這所學校與韓國有相當深厚的淵源。（看完整報導）
開箱老照片》台韓無預警斷交
二戰後，中華民國與大韓民國雙方為堅強的反共盟友，兩國於民國38年建立大使級的外交關係，但韓國在81年無預警與中華民國斷交，多年兄弟邦誼毀於一旦，經濟方面的交流更因信賴關係破裂幾乎停滯。（看完整報導）
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- 早安世界》112年國人平均壽命80.23歲 台北市83.32歲最高2024/08/24 07:10
- 2024/08/23 07:10
- 2024/08/22 07:22
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