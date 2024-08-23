洪偉彥護學生遭蜂螫亡 20年經驗是多名立委助理

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）立委鍾佳濱服務處副執行長洪偉彥，昨天帶隊前往浸水營古道，為保護學生遭虎頭蜂攻擊身亡。洪偉彥有20多年助理經驗，曾是多名立委助理，護隊員的義行讓服務處人員相當不捨。

鍾佳濱服務處主任謝捷晃接受媒體訪問指出，41歲的洪偉彥曾在前行政院長蘇貞昌的團隊服務過，有20多年助理經驗，曾是前立委林育生、現任立委張宏陸、吳秉叡等立委助理，3年多前離開新北市議員戴瑋姍服務處，返鄉在鍾佳濱服務處任職。

謝捷晃說，洪偉彥比別人更主動，若是有鄉親到服務處，會主動上前詢問，為鄉親排除困難，且有豐富人脈及舉辦活動經驗，因此賦予重任；在此次帶隊過程中，被虎頭蜂攻擊而遭遇不幸，服務處夥伴都相當不捨，現在也都在殯儀館陪伴家屬。

鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，邁入第2年的受獎學生組暑期工讀隊，昨天前往浸水營古道未料遇虎頭蜂群攻擊，41歲領隊洪偉彥，也是立委鍾佳濱服務處人員，指揮學生疏散並揮趕，導致群蜂圍攻，背部逾50處螫傷，一度搶救回生命，但病情惡化今天凌晨宣告不治，遺體已經運回屏東。（編輯：黃世雅）1130823