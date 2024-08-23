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登山遇虎頭蜂怎自保 衣服手肘護頭低身退出

2024/8/23 12:19（8/23 12:56 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）屏東學生團昨傍晚在浸水營古道台東端遭虎頭蜂攻擊，洪姓嚮導背部都是叮咬傷，送醫不治。消防局提醒，進行登山活動，若遇蜂類，以衣服或手肘保護頭部，低身退出。

台東馬偕醫院今天上午表示，昨天傍晚在浸水營古道被虎頭蜂螫傷的41歲洪姓嚮導，於昨晚11時送至台東馬偕醫院急診，已呈現昏迷血壓低狀況，後經急救後仍未恢復生命，今天凌晨2時許宣告不治。

台東縣消防局呼籲，即將進入秋季為蜂類活動高峰期，警戒性提高且更加凶猛，民眾進行相關登山活動，遇蜂類要遠離，以衣服或手肘保護頭部，低身退出，以免引起蜂群圍攻，切勿主動攻擊或拍打蜂隻

消防局也提醒，應穿著淺色衣物並戴淺色帽子保護頭部；切勿擦香水、化粧品，減少氣味吸引虎頭蜂前來；盡量待在登山路徑上活動，切勿離開步道區進入密林或小徑活動。

經常幫忙摘除危險虎頭蜂窩的布農族獵人吉呀努表示，虎頭蜂有地域性，會在蜂巢附近「放哨」，當有人接近4、50公尺時，虎頭蜂才會發動攻擊。

馬偕醫院醫務部主任王仲毅表示，被虎頭蜂叮咬，其毒性會造成過敏性反應，若未及時處理，病程會造成呼吸衰竭、腎衰竭，進而引起多重器官衰竭，導致死亡。

醫療上處理此類個案的原則都是支持性療法，就是讓毒素代謝掉，會使用呼吸器、抗過敏藥物、補水、洗腎等。在野外服裝上盡量包緊一點，勿驚擾蜂群，若不幸被叮咬建議及早送醫。（編輯：謝雅竹）1130823

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