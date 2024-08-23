台東浸水營古道學生團遇虎頭蜂群 嚮導遭螫逾50處傷重不治
（中央社記者盧太城台東縣23日電）來自屏東的學生登山團昨天傍晚在台東浸水營古道遭虎頭蜂群攻擊，41歲洪姓嚮導指揮學生疏散並揮趕，導致群蜂圍攻，背部逾50處螫傷，一度搶救回生命，但病情惡化今天凌晨宣告不治。
民進黨立委鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，邁入第2年的受獎學生組暑期工讀隊，已服務逾1700小時，安排走訪浸水營古道挑戰自我，包含學生領隊、嚮導等20人昨天清晨從屏東端進入，原定昨天傍晚從台東端下山。
登山團昨天下午在距離台東縣大武鄉加羅板部落出口約2.5公里處遭虎頭蜂攻擊，16歲男高中生和19歲女大生及41歲洪姓嚮導遭螫傷，2學生傷勢輕微自行下山，洪姓嚮導則趴在地上，遭群蜂攻擊，團員無法接近，通報台東縣消防局救援。
台東縣消防局人員昨天傍晚徒步進入山區，晚上7時接觸到洪姓嚮導，因背部嚴重遭蜂螫，無法移動，消防局高級救護技術員給予3支Bosmi（強心劑）等處置後，以擔架於晚間10時搬運下山，送往大武衛生所，當時洪員意識清楚血氧偏低，生命跡象穩定。
未料半小時後，洪員病情惡化，陷入昏迷，大武衛生所立即通知消防局救護車將洪員轉送台東馬偕醫院。台東馬偕醫院今天上午表示，患者背部逾50處遭螫傷，經搶救至今天凌晨2時許宣告不治。
團員表示，學生團員在前面，洪姓嚮導押後，忽然看到有蜂群，於是呼叫學生往前跑，並揮趕蜂群，未料引起蜂群攻擊，洪姓嚮導被叮到倒在原地。
民進黨籍立法委員鍾佳濱服務處表示，昨天發生的野蜂攻擊意外事件，雖然學員全體平安返家，但帶領活動的服務處人員，卻在送醫急救後宣告不治，令人非常難過與不捨，家人第一時間已趕往台東馬偕醫院，服務處將全力協助處理善後事宜。
鍾佳濱告訴中央社記者，團隊原預計昨天傍晚6時出台東端，並接駁回屏東，因遇野蜂攻擊意外，遭蜂螫的2名學員及1名受傷較嚴重的服務處人員送醫救治，學員在昨晚10時許，接駁回到屏東；洪姓服務處人員則在搶救後宣告不治，將全力協助。（編輯：陳政偉）1130823
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