台灣6大毒蛇咬傷排名出爐 用嘴吸毒、冰敷全NG

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被毒蛇咬傷的治療方式，以注射中和性的抗蛇毒血清為主，疾管署是全國唯一生產供應抗蛇毒血清機構，以歷年統計資料分析，最常使用的是抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清。中央社記者陳婕翎攝 112年4月4日

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）台灣4月份起氣候逐漸溫暖潮濕，蛇類活動力增加，蛇類咬傷數量增多，疾管署近日公布6大毒蛇咬傷使用血清數量排名，醫師提醒，武俠劇常見的用嘴吸蛇毒、冰敷等都是錯誤觀念。

衛福部疾管署防疫醫師趙珮娟在每週二例行記者會表示，台灣每年約有1000名以上民眾遭毒蛇咬傷，較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

不少民眾對於台灣6大毒蛇又怕又好奇，身為獸醫的疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬表示，其實毒蛇都非常膽小，在戶外遇到蛇不用驚慌，只要保持1公尺以上的「安全社交距離」，緩步移動就能彼此相安無事，了解每一種毒蛇的特性也有助於避開。

鄭雅芬表示，以赤尾青竹絲為例，綠色外表的牠喜歡棲息在樹上、草叢堆、竹林，經過這些地點一定要以登山杖與傘打草驚蛇，即使不小心被咬到，即時使用血清治療，絕大多數個案不會有不好的後遺症。

至於眼鏡蛇，鄭雅芬說，牠的最大特徵是身體兩側有白線，眼鏡蛇是非常容易害怕的蛇類，如果看到大型生物，就會挺起上半身、張開頸部，甚至是天天接觸的實驗室人員餵食，也都會讓眼鏡蛇非常緊張，會進到人類住宅覓食，民眾在自家看到眼鏡蛇，可致電抓蛇主管機關。

鄭雅芬表示，雨傘節和其他毒蛇不同處，在於多數毒蛇的頭呈現倒三角形，但雨傘節的頭部是橢圓形，牠的牙齒非常細小，咬傷患部不明顯，再加上雨傘節是神經性蛇毒，患部一開始只會像螞蟻爬過有騷癢感，容易不小心忽略。

有地域性的毒蛇，包含山區容易看見、喜歡待在落葉底下的百步蛇，以及東部、南部河川砂石地或蔗田裡偶爾會遇見的鎖鏈蛇。鄭雅芬說，鎖鏈蛇遇到危險時會將自己盤成石頭狀，發出嘶嘶聲以示威嚇，因為是兼具出血和神經毒的蛇類，如未及時就醫，可能會造成腎功能受損。

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被毒蛇咬傷的治療方式，以注射中和性的抗蛇毒血清為主，疾管署是全國唯一生產供應抗蛇毒血清機構，以歷年統計資料分析，最常使用的是抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清，抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清位居第2，其次是抗百步蛇毒血清及抗鎖鏈蛇毒血清。

趙珮娟提醒，民眾如不慎被蛇類咬傷，要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要儘速就醫；不割開傷口、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫。（編輯：張雅淨）1120404