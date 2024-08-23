中國漁船擦撞台灣漁船逃逸 海巡新竹艦追捕助賠償和解

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（中央社記者高華謙新北23日電）1艘中國漁船今天在富貴角西北44浬處擦撞台灣漁船後逃逸，由於台灣與中國皆主張此處為專屬經濟海域，經海巡署派新竹艦追捕，中國漁民才停船並以人民幣3萬元與台灣漁民和解。

海巡署艦隊分署今天凌晨3時許獲報，新北萬里的台灣船長帶著7名印尼籍漁工駕駛「永順利6號」船隻出海，卻在富貴角西北44浬處遭中國漁船「閩晉漁05328」擦撞，且對方隨即逃逸。

艦隊分署調查，台灣漁民一路緊追，同時報案求助，艦隊分署立即派遣正在西北海域巡護的新竹艦前往處置。

海巡署艦隊分署說，新竹艦凌晨4時許靠近「閩晉漁05328」並以無線電向對方通話後，中國大陸漁民才停船並接受海巡登檢，漁船上共有14人。

在海巡人員交涉下，中國大陸漁民施放小艇靠近台灣漁船，雙方在各自船上談賠償問題，最後談妥以人民幣3萬元和解；海巡人員在過程中也施放小艇協助台灣漁船蒐證損壞狀況。

台灣船長表示，擦撞導致船頭破洞及蟹籠架損壞，沒有航安疑慮，人員均安，感謝海巡署新竹艦迅速反應與協助，避免漁民遭受財產損失。

海巡署表示，將持續堅守海洋主權，確保漁民安全與權益，對於任何侵害國人權益行為都將依法處理。（編輯：李錫璋）1130823