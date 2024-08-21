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中國休漁結束第6天 4海警船2度闖金門水域遭驅離

2024/8/21 19:36
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（中央社記者張已亷金門縣21日電）中國伏季休漁結束進入第6天，海巡署今天2度偵獲金門南方海域有4艘中國海警船集結，分別由4個點位同時航入金門限制水域，海巡指揮預置4艘巡防艇，採1對1併航監控驅離。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，海巡雷達上午8時50分偵獲中國海警舷號「14515」、「14607」、「14608」、「14504」4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅及北碇島南面，刻意分4處由外向內航入金門限制水域，海巡同步派遣預置4艘巡防艇對應驅離。

金馬澎分署指出，相同編號4艘中國海警船下午2時50分再度以同樣方式進入金門限制水域，海巡指揮4艘巡防艇應處，全程以中、英文廣播示警並蒐證驅離。

金馬澎分署表示，中國海警船2次航入金門限制水域行為，在海巡艇監控及驅離下，分別於上午11時及下午5時航出金門限制水域，各歷時2小時10分。

海巡署表示，中國伏季休漁結束，漁船大量湧出，海域作業秩序繁忙，為確保海上作業安全，有助兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定重要性，停止類似行為。

海巡署指出，捍衛主權決心不變，秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，堅定立場、維護台灣海域安全與秩序，守護國家海洋權利。（編輯：陳仁華）1130821

#中國
#金門縣
#海洋委員會海巡署金馬澎分署
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