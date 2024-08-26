許光漢受訓吃不飽？訓練中心：誤傳且已適應團體生活

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（中央社記者陳俊華台北26日電）藝人許光漢入伍在台中成功嶺營區受訓，網傳許光漢服役期間吃不飽。內政部替代役訓練及管理中心今天說，成功嶺餐廳配膳是依個人所需份量供應，並開放自行補菜供役男食用，且經確認已適應團體生活，相關訊息應屬誤傳。

今年33歲的許光漢20日出現在成功嶺營區入營訓練，引發網友在各大社群平台討論。許光漢為台灣男演員及歌手，曾入圍金曲獎最佳新人獎、金馬獎最佳男主角等獎項。

許光漢入伍後，社群平台陸續出現女兵看許光漢遭發禁令、許光漢疑似吃不飽、在中正堂外徘徊觀看許光漢上課等貼文。

對此，內政部替代役訓練及管理中心透過新聞稿表示，成功嶺餐廳配膳是依個人所需份量供應，如役男有不飽足情形，各中隊都會開放自行補菜供役男食用。

替代役訓練中心說，已提醒團膳公司應機動調整役男飲食份量，以確保每位役男膳食質量均足。另經確認，其已適應團體生活，先前吃不飽報導應屬誤傳，且為避免干擾中隊作息及上課秩序，已及時通知營區指揮單位，約束所轄軍職人員。

替代役訓練中心說，該役男在8月20日入營，接受一般替代役第258梯次基礎訓練，訓練期間共計21天，預定8月29日依個人專長及意願甄選後續服勤機關及役別，並在9月9日撥交服勤單位，期間將以訓練優先、避免干擾為前提，役男作息不因身分而有所別。（編輯：林克倫）1130826