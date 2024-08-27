星宇航空12月開航台中-沖繩 每週4班往返

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（中央社記者余曉涵台北27日電）星宇航空今天宣布12月2日起開航台中-沖繩航線，每週4班往返，也是星宇航空在台中出發的第4個定期航點，將以A321neo執飛，即日起開賣。

星宇航空今天發布新聞稿表示，台中-沖繩航線將於12月2日正式啟航，即日起開放訂位。台中-沖繩航線將以A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個，每週4班往返。

星宇航空指出，台中-沖繩為星宇航空第1條自台中出發的日本定期航線，希望能藉此提供中部旅客最便利且可快速抵達日本的好去處，同時期待能吸引更多日本旅客到台中遊玩，感受台灣中部的人文風情。

星宇航空表示，這次也攜手星野集團推出機加酒自由行優惠，讓旅客入住星野集團旗下3大不同風格酒店。

星宇航空指出，今年3月底開闢台中出發航線，營運澳門、峴港定期航班、高松包機航班，以及即將於10月27日開航的台中-富國島航線，再添台中-沖繩航線，預計於12月2日開航，將持續耕耘台灣中部市場，評估拓展台中出發航網。（編輯：張雅淨）1130827