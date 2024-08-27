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台中男鋪柏油熱中暑昏厥 體溫43度經葉克膜救命

2024/8/27 17:25（8/27 17:36 更新）
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烏日林新醫院27日指出，台中楊姓男子（前左5）日前進行鋪設柏油路工作時，突然抽搐昏厥，到院體溫高達攝氏43度，出現意識不清、呼吸短促、癲癇發作，評估為熱中暑，經緊急置放葉克膜即時降溫治療後，已順利康復出院。（烏日林新醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 113年8月27日
烏日林新醫院27日指出，台中楊姓男子（前左5）日前進行鋪設柏油路工作時，突然抽搐昏厥，到院體溫高達攝氏43度，出現意識不清、呼吸短促、癲癇發作，評估為熱中暑，經緊急置放葉克膜即時降溫治療後，已順利康復出院。（烏日林新醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 113年8月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中楊姓男子日前進行鋪設柏油路工作時，突然抽搐昏厥，送醫發現熱中暑體溫達43度，經緊急置放葉克膜即時降溫治療後，順利康復出院，醫師提醒身體出現熱傷害徵兆應就醫。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，64歲楊姓患者從事鏟土機操作員，日前因感冒在高溫32度下，於台中大肚區進行鋪設柏油路工作，在工作8小時後突然抽搐昏厥，經救護車送醫救治，患者到院時體溫高達43度，出現意識不清、呼吸短促、癲癇發作，評估為熱中暑，屬於致死率最高的熱傷害類型。

經急診團隊安排腦部電腦斷層檢查，並無出血性或缺血性中風，給予插管維持生命，搭配冰枕、風扇，並進行導尿管膀胱降溫治療，但患者仍未降溫、持續癲癇，使用藥物也無法改善，緊急轉至加護病房置放葉克膜即時降溫治療，患者1天內成功扭轉險境，4天後轉入一般病房，觀察2天順利出院。

烏日林新醫院院長、急重症醫學科醫師林明輝表示，由於熱中暑死亡率高達3成，加上患者合併癲癇、重度昏迷、腎衰竭、急性心因性休克、急性呼吸衰竭，越早積極使用葉克膜體外維生系統，越快幫助降溫調控及改善早期多重器官衰竭。

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重症醫學科主任黃奎彰與急診醫學科醫師蔡緻儀提醒，體溫超過40度的時間越長，對身體傷害就越大，根據衛福部統計，若未在3小時內將體溫降回39度以下，死亡率將大幅提高。

醫師也指出，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、頭痛、頭暈、心跳加速、噁心嘔吐，甚至痙攣等症狀，務必立即離開高溫環境，盡快脫掉衣物、用水擦拭身體或吹風等，並到急診就醫，減少後遺症避免危及生命安全。（編輯：郭諭儒）1130827

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