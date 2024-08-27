早安世界》被爆花4300萬買商辦 柯文哲：選舉補助款設個人辦公室
被爆花4300萬買商辦 柯文哲：選舉補助款設個人辦公室
台北市議員指民眾黨主席柯文哲5月花4300萬元，購入立法院附近商辦。柯文哲26日說，民眾黨規定選舉補助款2/3歸個人，他參考其他總統候選人例子，用這筆錢設個人辦公室。民眾黨立法院黨團主任陳智菡指前總統蔡英文擔任民進黨主席期間也有個人辦公室，蔡英文辦公室表示，蔡英文參與選舉以來，從未使用選舉補助款購置不動產。民進黨賴蕭配在總統大選獲逾新台幣1.6億元補助款，賴清德選後宣布，選舉補助款將捐公益等3用途；國民黨則說，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出及支付黨工薪水。（看完整報導）
京華城案調查會議 彭振聲證實柯文哲交辦組專案小組
京華城案延燒，北市議會調查小組26日邀請前台北市副市長彭振聲說明，他證實因前市長柯文哲交辦，才組專案小組處理。對於關鍵的公展公文為何沒簽，而是由柯文哲簽一事，彭振聲說，因「準用」都更條例部分有所不妥，所以才不簽，由柯文哲決行。（看完整報導）
澳媒：太平洋島國論壇 索羅門擬打壓台灣夥伴地位
澳洲人報披露，索羅門群島本週將推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。一名高階消息人士透露，索羅門群島正按「中國明確指示」採取行動。論壇會員國之一的澳洲外交貿易部回應中央社，澳洲重視與包含台灣在內的太平洋地區發展夥伴持續合作，支持自1992年以來為促進會員國在論壇期間與台灣交流所設立的現行安排。（看完整報導）
金融時報揭美中高層密會管道 談台海劃紅線
英國金融時報揭露，中國間諜氣球去年初飛越美國上空，導致美中關係跌至1979年建交以來谷底後，美國國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅曾在維也納、馬爾他、曼谷等地密會，以穩定雙邊關係，台灣議題也是雙方討論重點。（看完整報導）
勞保費率明年擬調升至12.5% 逾千萬勞工受影響
勞保年金現行費率為12%，依規定每2年調升0.5個百分點，前一次調升為2023年，因此預計明年會再調升，估算受僱勞工及無一定雇主的職業工會勞工、合計約1036.9萬名勞工勞保負擔會增加。（看完整報導）
真主黨以色列開戰？分析：雙方互轟後都想降溫
黎巴嫩真主黨25日向以色列發射數百枚火箭和無人機；以方則稱出動約100架次戰機反擊，防阻更大規模襲擊。分析認為，以色列和真主黨這場交火秀盡肌肉，但初步看只造成少量傷亡和有限損失，雙方目前舉止均隱含不想讓衝突螺旋式升溫成中東大戰。（看完整報導）
加州20年首見夏季降雪 內華達山脈成「冬季仙境」
美國加州今年夏天除了炎熱高溫與猛烈野火，如今更面臨異常強勁且罕見的降雪。24日清晨內華達山脈覆蓋一層薄雪，讓「金州」20多年來首次於8月迎來降雪。馬德拉郡警長辦公室在社群平台發布一段罕見夏季降雪的影片，提醒遊客注意安全並做好防寒準備。（看完整報導）
中信金擬以1314億元收購新光金 已送件金管會
台新金控、新光金控22日宣布換股合併計畫，中信金控欲搶親，23日決定斥資新台幣1314億元一次收購新光金51%股權，金金併首見「雙龍搶珠」。中信金控表示，26日正式向主管機關遞交投資新光金控股權計畫書，期許成為台灣最大金控；金管會證實已收到中信金遞件。（看完整報導）
圖輯／天馬操演實彈射擊拖式飛彈 新拖式2B儎台及發射器首度參訓
國軍26日在屏東枋山地區實施天馬操演，首度以對美軍購的新式拖式2B儎台與M41A7 ITAS發射系統，實彈射擊舊式拖2A飛彈。新款發射系統整合日夜間瞄準系統並具備主動雷射，在能見度良好情況下觀測距離可達到10公里，射手可藉由輔助追瞄閘門鎖定目標，提高穩定度、增加命中率。（看完整報導）
墾丁旅遊成話題 縣府盼持平看待、學者籲通盤考量
暑假是墾丁旅遊旺季，但今年表現不若以往，近期墾丁因高物價、沙灘遭陽傘占用等引發熱議。屏東縣政府呼籲平衡看待墾丁旅遊問題；學者說，墾丁反映國旅普遍現象，應通盤考量「旅客要什麼」，全方位提升旅遊品質。（看完整報導）
開箱老照片》尤雅往事只能回味
1974年8月27日，歌星尤雅搭機由東京返國。尤雅從少女時代出道，最初以演唱台語及西洋歌曲為主，70 年代她演唱由音樂大師劉家昌作曲、林煌坤填詞的「往事只能回味」，就此走紅華語樂壇，歌曲傳唱至今成了經典金曲。（看完整報導）
Podcast》AI與文學新碰撞 是機遇或挑戰？
隨著AI時代到來，你是否能想像未來的文學創作會變成什麼模樣？本期《文化+雙週報》特別探討AI與文學創作的融合，中央社記者們分享採訪多領域專家的經驗，深入剖析AI技術在文學領域的多元應用，並探討它可能帶來的倫理及法律問題。（收聽Podcast）
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- 早安世界》被爆花4300萬買商辦 柯文哲：選舉補助款設個人辦公室2024/08/27 07:11
- 2024/08/26 07:16
- 2024/08/25 07:16
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