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川普痛批ABC假新聞 暗示美總統大選辯論恐爽約

2024/8/26 23:43
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天痛批美國廣播公司新聞網（ABC News）是假新聞，並且暗示他可能不會參加9月10日由ABC主辦的總統候選人辯論。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普今晚在社群媒體發文表示，他今晨看了ABC假新聞，看到記者卡爾（Jonathan Karl）對共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）進行荒謬及有偏見的訪問，以及所謂的「仇恨川普評論組」。

川普發文寫道，所以他問說，何為他要在ABC新聞網，與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）進行辯論？

ABC定於9月10日主辦的辯論，是雙方陣營目前唯一皆正式承諾參與的總統候選人辯論場次，副總統辯論定於10月1日由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）舉辦。（譯者：陳正健）1130826

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