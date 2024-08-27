蘋果宣布9/9舉行秋季發表會 預計推出新款iPhone

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（中央社古柏迪諾26日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc.）今天宣布，將於9月9日在美國加州古柏迪諾（Cupertino）舉行秋季發表會，各界預期蘋果會推出新款的智慧型手機iPhone系列。

路透社報導，分析師認為新款iPhone系列的升級週期強勁，人工智慧（AI）功能預計會成為新產品的關鍵賣點。

6月的全球開發者大會，蘋果公布各界期待已久的AI策略，除了把新的個人化智慧系統Apple Intelligence整合到語音助理Siri等應用程式之中，也導入AI開發公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT至自家裝置。

即將推出的產品對於蘋果來說至關重要，因為這間公司期盼扭轉旗下商品在全球銷量放緩的態勢，尤其是中國市場。

9月的秋季發表會，還將更清楚看到蘋果公司如何把AI整合到自家的下一代裝置中。（譯者：陳彥鈞）1130827